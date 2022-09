Avian (AVIA) Tunjuk Cinta Laura Sebagai Brand Ambassador Cat Dinding

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten cat milik konglomerat Hermanto Tanoko, PT Avia Avian Tbk (AVIA) menunjuk aktris Cinta Laura Kiehl sebagai brand ambassador untuk varian cat dinding interior premium.

Vice President Director Avian Brands Ruslan Tanoko menyebut penunjukkan Cinta Laura sudah sesuai dengan personality atau kepribadian dengan produk Supersilk Anti Noda yang elegan, berkualitas, dan peduli terhadap lingkungan. Ruslan juga menyebut pandemi Covid-19 telah merubah pola konsumsi masyarakat yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah.

“Segmen retail memberikan kontribusi yang cukup baik selama pandemi. Masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, sehingga aktivitas didalam rumah kian meningkat. Risiko dinding kotor pun menjadi lebih tinggi,” ujar Ruslan dalam keterangan resmi dikutip pada Minggu (25/9/2022).

Lebih lanjut, Ruslan mengatakan lapisan cat pada dinding dituntut untuk bertahan dan tetap bersih selama mungkin guna mendukung kebutuhan cat dekoratif. Kolaborasi dengan Cinta Laura disebut sebagai kesempatan bagi AVIA untuk menunjukkan ketahanan produk yang unggul sehingga dapat membantu memperkuat merek di masyarakat.

Adapun Cinta Laura mengaku terkesan dengan Avian Brands selama beberapa tahun terakhir. Cinta berharap kolaborasi ini dapat memperkuat Avian Brands sebagai produsen cat berkualitas dan terpercaya asli Indonesia.

"Sesuai dengan kebutuhan aku, Avian Brands memberikan produk cat yang memikirkan kebutuhan aku, kebutuhan konsumennya. Dan Supersilk Anti Noda memberikan jawaban dengan sekali bilas langsung bersih. This is exactly what I need in my life!" ujar Cinta.

Research, Development & Innovation Director Avian Brands mengatakan penelitian dan pengembangan cat dinding interior Supersilk Anti Noda terus dilakukan oleh tim Research, Development and Innovation (RDI). Hal ini guna memenuhi kebutuhan gaya hidup atau lifestyle masyarakat selama era pandemi.

“Supersilk Anti Noda dengan Silky Smooth Technology menjadikan hasil akhir lapisan film cat lebih halus selembut sutera membuat dinding mudah dibersihkan dengan air. Selain itu, formula efek daun talas mampu menolak noda cairan, sehingga kotoran tidak mudah menempel pada dinding,” jelas Angelica.

