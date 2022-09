Bintraco Dharma (CARS) Bakal Punya Investor Baru, Ada Boy Thohir & Grup Triputra?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten dealer mobil, PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk. (CARS) tengah sibuk mencari investor baru setelah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (TRIM) memilih mengurangi porsi kepemilikan sahamnya di perseroan.

Investor Relations Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Yosef menjelaskan perseroan memang tengah menyiapkan kedatangan investor baru dalam waktu dekat ini.

"Perihal kedatangan pemegang saham baru melalui TRIM, perseroan hanya dapat menyatakan bahwa kami hingga hari ini sedang berproses dengan beberapa calon investor strategis di mana proses komunikasinya sendiri ada yang telah berlangsung sejak tahun lalu," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (5/9/2022).

Sebagai catatan, TRIM sejak awal 2019 telah terdaftar dalam DPS Perseroan. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), TRIM tercatat menjual sahamnya pada 19 Agustus 2022 sebanyak 466.282.100 saham dengan harga Rp51,34 per saham, dilanjutkan pada 22 Agustus 2022 sebanyak 232.000.000 saham dengan harga Rp50 per saham.

Kemudian, pada 23 Agustus 2022, TRIM kembali menjual sebanyak 48.500.400 saham dengan harga Rp53,21 per saham, pada 24 Agustus 2022 sebanyak 100.000.000 saham seharga Rp59,20 per saham, dan pada 25 Agustus 2022 sebanyak 30.000.000 saham senilai Rp65 per saham.

Penjualan saham CARS membuat jumlah kepemilikan saham TRIM menurun dari awalnya 18,01 persen dengan total 2,70 miliar saham menjadi hanya 12,17 persen atau 1,82 miliar saham.

Baca Juga : Cuan Trimegah (TRIM) Milik Boy Thohir dan Bos Properti di CARS

Seperti diketahui, saat ini Trimegah telah beralih kepemilikan dengan pengendali terbesar adalah Garibaldi Thohir dan Pieter Tanuri yang pernah memiliki saham PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) dan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS).

Di sisi lain, CARS juga pada 24 Juli 2022 lalu baru saja melakukan pergantian direksi dan komisaris. Menariknya, nama Darmawan Widjaja masuk sebagai Komisaris Independen CARS pada RUPSLB tersebut.

Darmawan merupakan seorang profesional yang saat ini juga menjabat sebagai Direktur PT Dharma Polimetal Tbk. (DRMA) emiten suku cadang grup Triputra atau T.P Rachmat.

Dia memiliki pengalaman kerja sebagai Pengurus di berbagai perusahaan otomotif ternama di Indonesia di antaranya Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (2015-2022), Direktur Keuangan PT Toyota Astra Motor (2015-2020) dan PT Direktur Astra Otoparts Tbk (2008-2015).

CARS merupakan main dealer mobil Toyota wilayah Jawa Tengah dan DIY yang terkenal dengan Nasmoco. Toyota Nasmoco merupakan dealer terbesar dan banyak pembeli di Jawa Tengah dan DIY menggunakan jasa perusahaan pembiayaan.

"Perihal kinerja hingga akhir tahun, perseroan optimis untuk dapat mencatatkan performa positif dari pencapaian tahun 2021 yang membukukan kerugian bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp428,6 miliar mengingat hingga Juni 2022 perseroan telah mencatatkan laba bersih Rp52 miliar," kata Yosef.

Namun, CARS lanjutnya, tetap mewaspadai tantangan ke depan dengan potensi kenaikan suku bunga serta dampak kenaikan BBM kepada daya beli masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :