IHSG Berpeluang ke 7.260, Pantau Saham PTBA, DOID, dan EXCL

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi naik ke 7.260. Saham PTBA, DOID, EXCL bisa dipantau investor hari ini.

Pada perdagangan Kamis (25/8/2022) IHSG ditutup melemah 20 poin pada level 7.174, turun 0,28 persen.

Analis Bahana Sekuritas Dimas Pratama mengatakan, penekan IHSG berasal dari saham TLKM yang turun 3,8 persen, ASII turun 1,1 persen, GOTO turun 0,6 persen, BBRI turun 0, l5 persen, dan BMRI turun 0,6 persen.

"Secara Teknikal IHSG diperkirakan akan bergerak dalam range 7.060-7.260," tulis Dimas dalam riset harian, Jumat (26/8/2022).

Saat ini pelaku pasar masih menanti hasil pertemuan Simposium Jackson Hole terkait arah kebijakan moneter The Fed selanjutnya. Indeks Dow Jones Industrial Average (DJI) naik 0,98 persen, SP 500 naik 1,41 persen dan Nasdaq naik 0,41 persen.

Adapun, harga minyak mentah melemah pada perdagangan Kamis (25/8/2022), terkait rencana kenaikan suku bunga AS yang dikhawatirkan akan melemahkan permintaan minyak mentah ditengah perlambatan ekonomi dunia. Harga minyak WTI US$92,92 per barrel, dsn Brent US$99,88 per barrel.

Untuk perdagangan hari ini, Bahana Sekuritas merekomendasikan saham berikut:

PTBA (Accumulative buy)

PTBA ditutup pada level 4.360, pada Kamis (25/8/2022). Terjadi aksi Profit Taking minor namun dapat dimanfaatkan untuk kembali akumulasi diharga rendah

Berpotensi kembali menguat menuju Target Price 4520

Area beli terbaik pada range 4.300-4.350

Stoploss jika Closing di bawah Level 4.250

DOID (Buy on weakness)

Penutupan Kamis pada level 380. Terbentuk Break Out Double Bottom berpotensi melanjutkan penguatan menuju Target Price 412.

Area beli terbaik pada range 370-380

Stoploss jika Closing di bawah level 360

EXCL (Buy)

Penutupan Kamis pada level 2.680. Terbentuk Doji berpeluang melanjutkan penguatan menuju Target 2.940.

Area beli terbaik pada range 2650-2700

Stoploss jika Closing di bawah 2600

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

