Pergerakan Harga Emas Hari Ini, 23 Agustus 2022, Siaga Dibanting Dolar AS

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas acuan global diprediksi masih dibayangi penguatan dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (23/8/2022).

Analis Monex Investindo Futures menilai ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed yang menopang penguatan dolar AS telah memicu aksi jual harga emas pada Senin (22/8/2022) sehingga ditutup melemah US$10.75 di level US$1.735,96 per troy ounce.

"Di sesi Asia, harga emas hari ini berpotensi dibeli uji resistance US$1.745. Namun jika bergerak turun ke bawah level US$1.733, maka berpeluang dijual menguji support US$1.726 per troy ounce," tulis Monex dalam harian, Selasa (23/8/2022).

Adapun, mengutip Antara, indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lain yang dipimpin oleh euro, mencapai tertinggi enam minggu di 109,02 pada penutupan perdagangan Senin.

"Harga emas melemah karena dolar AS kembali menguat saat investor bersiap untuk pidato yang berpotensi hawkish oleh Ketua Fed Powell di Jackson Hole Symposium," kata Ed Moya, analis di platform perdagangan daring OANDA.

Menudur Ed Moya, emas pada akhirnya akan menetap di kisaran perdagangan sempit, tetapi tampaknya mungkin sedikit lebih rendah karena risiko inflasi energi dan makanan dapat membuat The Fed tetap agresif dengan kenaikan suku bunga.

Investor juga menunggu pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell pada simposium ekonomi tahunan Federal Reserve di Jackson Hole, Wyoming pada Jumat (26/8/2022), berharap mendapatkan petunjuk tentang rencana suku bunga.

Mengutip Bloomberg, Analis Morgan Stanley David Adams menilai pelonggaran dalam moneter keuangan AS selama musim panas, meskipun terdapat laju kenaikan suku bunga yang agresif, bisa menjadi dorongan lain untuk sikap hawkish Fed. Ini membuat sinyal kebijakan Powell di Jackson Hole berpotensi menjadi katalis penting untuk dolar.

11:16 WIB Emas Comex naik ke US$1.751 Emas spot menguat 0,13 persen atau 2,29 poin ke US$1.738,59 per troy ounce pada 11.12 WIB. Adapun emas Comex melejit 0,17 persen atau 2,90 poin ke US$1.751,30 per troy ounce. 09:54 WIB Emas spot dan Comex kompak naik Harga emas spot menguat 0,15 persen atau 2,54 poin ke US$1.738,84 per troy ounce pada 09.52 WIB. Adapun emas Comex kontrak Desember 2022 naik 0,16 persen atau 2,80 poin ke US$1.751,20 per troy ounce.

Sumber : Antara/Bloomberg

