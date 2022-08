Kejar Target, Erajaya Swasembada (ERAA) Buka 4 Gerai Apotek Wellings Sekaligus

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten ritel PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA) melalui unit bisnisnya Erajaya Beauty and Wellness (EBW) secara serentak membuka empat gerai perdana apotek Wellings di Jakarta pada Jumat (12/8/2022).

Pembukaan Apotek Wellings ini menjadi langkah awal EBW untuk membawa revolusi kepada industri ritel apotek dan produk farmasi. Kehadiran jaringan Apotek Wellings di Indonesia diharapkan mengikuti kesuksesan dan reputasi yang telah dibangun merek yang sama di Malaysia.

Apotek Wellings menyediakan layanan pengisian resep, konsultasi obat, nutrisi, suplemen dan produk kesehatan lainnya, konsultasi kesehatan dan rehabilitasi, dihadikan dengan pengalaman berbelanja yang nyaman dengan harga yang kompetitif, dikawal oleh tenaga apoteker full-time yang hadir untuk memberikan konsultasi aktif pada konsumen.

CEO of Erajaya Beauty & Wellness Elly Kohardjo menyampaikan pembukaan outlet Apotek Wellings merupakan perwujudan nyata visi dan misi Erajaya Beauty & Wellness untuk menjadi pemimpin pasar di area kategori wellness dan beauty.

Melalui edukasi kesehatan yang diberikan oleh tenaga apoteker di jaringan outlet Apotek Wellings yang selalu tersedia di semua lokasi, Erajaya berharap dapat mengubah cara pikir serta meningkatkan kesadaran masyarakat luas akan pentingnya gaya hidup sehat.

“Kami yakin dengan penerapan konsep multi-channel dengan pemanfaatan teknologi digital yang tepat, Apotek Wellings akan menjadikan tujuan utama masyarakat Indonesia dalam mendapatkan produk farmasi, kesehatan dan personal care yang dibutuhkan,” kata Elly dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (14/8/2022).

Adapun empat gerai baru apotek Wellings yang baru diresmikan berlokasi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara; Green Ville, Jakarta Barat; Citra Garden, Jakarta Barat; dan Teluk Gong, Jakarta Utara.

Sebelumnya, Erajaya menargetkan penambahan 500 gerai sepanjang 2022 dari berbagai lini bisnis, termasuk untuk ritel elektronik. Emiten berkode saham ERAA itu tercatat telah menambah 53 gerai baru dengan total gerai yang dioperasikan sejumlah 1.254 owned retail outlet per Maret 2022. Selain itu, Erajaya Swasembada juga memiliki kerja sama dengan kurang lebih 67.000 toko ritel pihak ketiga.

Dari total jumlah gerai tersebut, mayoritas adalah ritel lini bisnis produk digital yang mencakup penjualan komputer, gawai, dan elektronik konsumer. Segmen ini menyumbang 93 persen dari total penjualan bersih sebesar Rp11,48 triliun pada kuartal I/2022.

Sementara itu, lini bisnis ritel olah raga dan gaya hidup, makanan, serta kecantikan dan kesehatan berkontribusi sebesar 7 persen pada periode ini. ERAA menargetkan bisa menambah lebih banyak gerai sampai akhir 2022.

“Kami Sudah membuka 2 gerai JD Sports yang merupakan hasil joint venture dengan JD Sports Fashion Plc. Target sampai akhir 2022 ada 7 gerai,” kata Direktur ERAA Hasan Aula sebelumnya.

Target penambahan gerai anyar juga ditetapkan untuk inisiasi bisnis food and nourishment seperti tambahan 2 gerai bakery shop Paris Baguette sampai akhir tahun dan 3 gerai superstore GrandLucky.

Erajaya Group turut membidik tambahan toko untuk bisnis beauty and wellness lewat The Face Shop dan apotek Wellings. Sampai akhir Maret 2022, perseroan telah mengoperasikan 33 gerai The Face Shop dan menargetkan tambahan 4 gerai baru hingga akhir tahun. Jumlah apotek Wellings juga diharapkan meningkat menjadi 6 toko sampai akhir tahun setelah pembukaan gerai pertama di kuartal II/2022.

