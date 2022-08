Harga Emas Hari Ini, Kamis 11 Agustus 2022, Katalis Inflasi AS

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas hari ini mendapat sentimen positif dari melandainya inflasi AS Juli 2022 ke posisi 8,5 persen dari bulan sebelumnya 9,1 persen. Inflasi AS yang melandai mengindikasikan kenaikan suku bunga The Fed yang tak terlalu agresif ke depan sehingga melemahkan dolar AS dan meningkatkan permintaan emas.

Namun demikian, kenaikan harga emas masih cenderung terbatas karena pasar mencerna pernyataan Gubernur The Fed Charles Evans dan Neel Kashkari yang dianggap tidak terlalu dovish.

Laporan Monex Investindo Futures menyebutkan harga emas spot bergerak turun pada hari Rabu, hingga berakhir melemah US$2,12 di level US$1.792.04 karena pasar yang mencerna pesan yang disampaikan Neel Kashkari dan Charles Evans yang berikan pernyataan tidak terlalu dovish.

Baca Juga : Harga Emas Terdorong Inflasi AS yang Melandai, Dolar AS Lesu

"Emas berpeluang bergerak naik pagi ini, Kamis (11/8/2022) di tengah outlook pelemahan dolar AS karena data inflasi AS yang hasilnya lebih rendah dari estimasi. Namun, kenaikan emas dapat terbatas jika pasar mempertimbangkan pernyataan yang cenderung tidak dovish dari Fed," papar Monex.

Emas berpeluang dibeli selama bergerak di atas level support di 1785, karena berpotensi bergerak naik membidik resistance terdekat di 1797.

Alternatif: Namun, jika bergerak turun hingga menembus ke bawah level 1785, emas berpeluang dijual karena berpotensi turun lebih lanjut menguji support selanjutnya di 1777.

Level Support: 1785 - 1777 - 1767

Level Resistance: 1797 - 1805 - 1815

Sementara itu, dari dalam negeri, harga emas 24 karat yang dijual di Pegadaian hari ini, Kamis (11/8/2022) kompak turun untuk cetakan Antam dan UBS.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp567.000, turun Rp1.000 dibandingkan harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp515.000, turun Rp2.000 dari harga kemarin.

Untuk harga emas Antam ukuran 1 gram, Pegadaian menjual Rp1.030.000, turun Rp1.000 dari harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp965.000, turun Rp3.000 dari harga Rabu (10/8/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :