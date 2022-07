MAP Group MAPI, MAPA, MAPB Paparkan Kinerja Besok, Bakal Bagi Dividen?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Tiga emiten Grup MAP, PT Mitra Adi Perkasa Tbk. (MAPI), PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk. (MAPA), dan PT MAP Boga Adiperkasa Tbk. (MAPB) bakal melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) besok.

Sejumlah mata acara diajukan di antaranya Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sepanjang 2021, ketiga emiten tersebut telah membukukan kinerja yang positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan keuangan sampai dengan Desember 2021, MAPI membukukan laba bersih Rp577 miliar, tumbuh pesat dari capaian tahun sebelumnya hanya Rp18 miliar. Selanjutnya, MAPA juga membukukan laba hingga Rp170 miliar, dari tahun sebelumnya hanya Rp1 miliar.

Sejalan, MAPB juga membukukan laba bersih Rp42 miliar, berbalik dari tahun sebelumnya rugi Rp10 miliar.

MAPI sendiri terakhir membagikan dividen pada Mei 2019, dengan besaran Rp10 per saham. Adapun, pada 2018 tahun-tahun sebelumnya MAPI juga rajin membagikan dividen senilai Rp40 per saham pada 2018 dan Rp25 per saham pada 2017.

Selain meminta persetujuan penggunaan laba bersih, ketiga emiten Grup MAP tersebut juga meminta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan, Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Baca Juga : Emiten Peritel MAPI dan ACES Di Antara Inflasi dan Daya Beli

Perseroan juga akan meminta persetujuan penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :