Harga Minyak Naik Tipis, Brent dan WTI Tertahan di Bawah US$100 per Barel

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak naik moderat pada akhir perdagangan Rabu (13/7/2022) waktu setempat, bahkan setelah persediaan minyak AS meningkat dan angka inflasi AS mendukung kenaikan suku bunga Federal Reserve yang agresif.

Mengutip Antara, Kamis (14/7/2022), harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September terkerek 8 sen atau hampir 0,1 persen, menjadi menetap di US$99,57 per barel. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS untuk pengiriman Agustus naik 46 sen atau 0,5 persen, menjadi ditutup di US$96,30 per barel.

Patokan global Brent turun tajam sejak mencapai US$139 pada Maret 2022, yang mendekati level tertinggi sepanjang masa pada 2008, karena investor telah menjual minyak akhir-akhir ini di tengah kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga agresif untuk membendung inflasi akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menekan permintaan minyak.

Harga minyak turun lebih dari 7,0 persen pada Selasa (12/7/2022) dalam perdagangan yang bergejolak menjadi menetap di bawah US$100 untuk pertama kalinya sejak April 2022, dan berada dalam kondisi oversold berdasarkan indikator kekuatan relatif, ukuran sentimen pasar.

"Saya tidak akan mengatakan tren naik ini belum berakhir. Tingkat persediaan masih cukup rendah di seluruh dunia, dan itu menjadi faktor besar dalam reli ini," kata Wakil Presiden Senior StoneX Financial, Thomas Saal.

Pasar fisik tetap ketat. Acuan utama, seperti minyak mentah Forties dan minyak mentah Midland AS, diperdagangkan dengan harga premium ke pasar berjangka, melukiskan gambaran yang berbeda dari apa yang terjadi di masa depan. Harga acuan ini telah dipengaruhi oleh data inflasi yang memperkirakan kenaikan suku bunga lebih banyak dari bank-bank sentral besar.

Minyak mentah Forties, salah satu nilai yang menopang kontrak berjangka Brent, ditawar pada rekor premium tertinggi dengan patokan plus US$5,35 per barel pada Rabu (13/7/2022). Harga minyak mentah Midland AS berada di premium US$1,50 per barel untuk WTI, juga mencerminkan pengetatan, meskipun di bawah premi yang dicapai pada akhir Februari setelah Ukraina diserang.

Persediaan minyak AS naik lebih dari yang diharapkan dalam jeda ringan dari ketatnya pasar. Stok minyak mentah komersial AS naik 3,3 juta barel, data pemerintah menunjukkan, dibandingkan ekspektasi untuk penarikan moderat dalam stok.

Indeks harga konsumen AS meningkat menjadi 9,1 persen pada Juni karena biaya bensin dan makanan tetap tinggi, memperkuat kasus bagi Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin akhir bulan ini.

Ekspektasi untuk pertumbuhan yang lebih rendah juga telah memicu pelarian ke dolar AS untuk alasan keamanan. Indeks dolar mencapai level tertinggi 20 tahun pada Rabu (13/7/2022), yang membuat pembelian minyak lebih mahal untuk pembeli non-AS.

Pembatasan COovid-19 yang diperbarui di China juga membebani pasar, karena impor minyak mentah China turun ke level terendah dalam empat tahun pada Juni.

"Masalah permintaan mengejar harga tinggi. Dolar AS menyebabkan tekanan turun pada semua komoditas. Ada perubahan mentalitas selama beberapa minggu terakhir," kata Analis Pasar Energi CHS Hedging, Tony Headrick.

Minggu ini, baik Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) maupun Badan Energi Internasional (IEA), dalam laporan bulanan, memperingatkan bahwa permintaan melemah, terutama di ekonomi terbesar dunia.

