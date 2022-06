Hari Ini Cum Dividen HM Sampoerna (HMSP), Jangan Lupa!

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten rokok PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) akan membagikan dividen senilai Rp7,36 triliun atau setara Rp63,3 per saham untuk tahun buku 2021.

Adapun, hari ini, Jumat (17/6/2022) bertepatan dengan cum date dividen HMSP di pasar reguler dan negoasiasi. Sementara di pasar tunai, cum date jatuh pada 21 Juni 2022.

Cum date atau tanggal cum dividen adalah tanggal terakhir untuk seorang investor mendaftarkan diri ke suatu perusahaan untuk mendapatkan dividen dari kepemilikan sahamnya. Jika melewati jadwal, maka investor tidak berhak untuk mendapatkan dividen.

Pembagian dividen ini telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) HM Sampoerna pada 8 Juni 2022.

Presiden Direktur HMSP Mindaugas Trumpaitis mengatakan perseroan mencatatkan peningkatan pendapatan bersih 7 persen menjadi Rp98,9 triliun pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan ini ditopang oleh volume penjualan produk sigaret sebesar 82,8 miliar unit, meningkat 4,3 persen dari tahun 2020.

“Total volume industri tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, serta pertumbuhan pangsa untuk portofolio sigaret kretek tangan (SKT) dan produk premium Sampoerna,” ujar Mindaugas dalam keterangan resmi hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), dikutip Jumat (17/6/2022).

Selain itu, HMSP juga mencatatkan volume SKT 1,6 miliar di tahun 2021 yang didukung investasi serta inovasi yang dilakukan perseroan, ditambah kebijakan tarif cukai SKT yang turut berpengaruh.

Adapun jadwal dividen HMSP lainnya adalah ex date atau tanggal ex dividen di dividen pasar reguler dan pasar negosiasi pada 20 Juni 2022. Adapun ex date di pasar tunai pada 22 Juni 2022.

Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai adalalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada 21 Juni 2022 pukul 16.00 WIB. Tanggal pembayaran dividen tunai dijadwalkan pada 29 Juni 2022.

