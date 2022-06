Calon Emiten Hillcon Mau IPO, Ini Profil Direktur dan Komisarisnya

Bisnis.com, JAKARTA – Calon emiten konstruksi dan tambang PT Hillcon Tbk. bersiap menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham Juni ini.

Berdasarkan lama resmi perusahaan, dikutip Rabu (15/6/2022) Hillcon yang berdiri sejak 1995 ini, saat ini dipimpin oleh Hersan Qiu sebagai Presiden Direktur. Hersan merupakan warga negara Indonesia, berusia 54 tahun.

Hersan meraih gelar Sarjana Teknik Sipil di Universitas Trisakti, menyelesaikan Magister Manajemen jurusan Keuangan di Universitas Trisakti dan merupakan pendiri Hillcon Group. Selain sebagai Presiden Direktur Perseroan, Hersan juga menangani sejumlah posisi lain di grup Perseroan.

Baca Juga : Profil Hillcon, Calon Emiten Tambang Siap Masuk Bursa

Selanjutnya, posisi direktur diemban oleh Hermansyahyang merupakan alumni di Universitas Sumatera Utara (USU) dan telah menjabat sebagai direktur perseroan sejak 2021. Kemudian, Rudi Santoso merupakan Sarjana Ekonomi Sekolah Tinggi YKPN Yogyakarta pada 1989 dan menjabat sebagai Chief Financial Officer sejak 2021.

Ada pula, Jaya Angdika selaku Direktur, meraih gelar Master of Business Administration (MBA) di bidang Keuangan dari University of San Francisco (USF) pada 1998 dan memperoleh gelar Bachelor of Science (B.Sc.) di bidang Keuangan dari University of Oregon (UO) pada 1996. Jaya menjabat sebagai direktur perseroan sejak 2021.

Mengawasi perusahaan, Tan Tjoe Liang menjabat selaku Komisaris Utama. Tan memperoleh gelar sarjana akuntansi dari Universitas Jayabaya pada 1981 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1988.

Baca Juga : Calon Emiten Tambang Hillcon Siap IPO, Gandeng 3 Sekuritas

Saat ini, Tan juga masih menjabat sebagai Komisaris Utama di beberapa perusahaan seperti PT Titian Sari Boga. Sebelumnya Tan pernah menjadi Komisaris di PT Internasional Prima Coal, PT Excelcomindo Pratama Tbk, dan PT Bentoel Prima Tbk.

Selanjutnya, menjabat sebagai Komisaris perseroan, Caecilia Sulistiowati, yang memperoleh gelar Sarjana Teknik Arsitektur dari Universitas Atmajaya, Yogyakarta pada 1992 dan merupakan salah satu pendiri Hillcon Group. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris perusahaan dan posisi lain di grup perusahaan.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :