Kinerja 2019 : Pendapatan Produsen Sepeda Listrik (SLIS) Naik 56,10 Persen

Bisnis.com, JAKARTA—Sepanjang 2019, emiten produsen kendaraan listrik PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. mencatatkan kenaikan pendapatan hingga 56,10 persen dibandingkan 2018.

Laporan keuangan perseroan menunjukkan, sepanjang tahun lalu emiten berkode SLIS ini membukukan penjualan bersih sebesar Rp459,99 miliat, naik dari 2018 sebanya Rp294,67 miliar.

Pendapatan tersebut berasal dari segmen penjualan komponen elektronik yang naik 57,92 persen, dari semula Rp189,99 miliar menjadi Rp300,03 miliar per akhir 2019. Kemudian pendapatan dari segmen sepeda listrik juga naik 52,80 persen menjadi Rp159,95 miliar.

Seiring naiknya penjualan, beban penjualan produsen sepeda Selis ini turut membengkak dari yang semua Rp4,09 miliar menjadi Rp5,31 miliar.

Namun, hal tersebut ternyata tidak memengaruhi laba perseroan yang masih mencatat hasil positif. Tercatat, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk per akhir 2019 menjadi Rp29,45 miliar atau naik 41,88 persen dibandingkan laba per akhir 2019 yang mencapai Rp4,00 miliar.

Dari pos liabilitas, SLIS memiliki kewajiban dengan nilai total Rp191,17, naik dari liabilitas pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp175.93 miliar. Adapun liabilitas tersebut terdiri atas liabilitas jangka pendek Rp136,80 dan liabilitas jangka panjang RP54,91 miliar.

Kemudian pada pos aset, per akhir 2019, perseroan tercatat memiliki aset senilai RP345,99 miliar yang terdiri atas aset lancar Rp276,30 miliar dan aset tidak lancar sebesar 69,69 miliar.

Sementara sebagai bagian dari aset, kas setara kas akhir tahun SLIS meningkat 14,22 persen dari sebelumnya Rp80,41 miliar menjadi Rp61,97 miliar. Kas bersih dari aktivitas operasi berkurang drastis karena beban di semua lini tercatat naik.

Adapun aliran kas untuk aktivitas investasi juga terpantau melonjak sangat signifikan yakni 590,22 persen dibandingkan tahun lalu. Ini karena adanya aktivitas investasi pada perusahaan anak PT Juara Bike sebesar 57,42 miliar.

SLIS sendiri belum lama melantai di bursa yakni baru pada 7 Oktober 2019 silam. Emiten satu ini tercatat mengalami kenaikan hingga 3.630,43 persen hingga 30 Desember 2019 dan parkir di lecel Rp4.290 per saham. SLIS pun didapuk sebagai top gainer 2019.

Adapun per hari ini, Kamis (16/4/2020) per pukul 14.10, saham SLIS berada di harga Rp4.479,66 per saham dan tercatat telah menguat 8,39 year to date.

