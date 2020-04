Daftar 15 Orang Paling Tajir di Indonesia, Total Kekayaan Rp859,2 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA - Majalah Forbes kembali merilis daftar orang terkaya dunia 2020, dimana 15 pengusaha asal Indonesia di antaranya masuk ke dalam lis tersebut.

Total kekayaan 15 taipan Indonesia itu mencapai US$53,7 miliar atau setara dengan Rp859,2 triliun, dengan perhitungan kurs Rp16.000 per dolar AS. Jumlah itu setara dengan 44,38 persen cadangan devisa Indonesia per Maret 2020 yang mencapai US$121 miliar.

Dua Hartono kembali memposisikan sebagai orang terkaya pertama dan kedua di Indonesia selama 12 tahun berturut-turut. Bos Grup Djarum, Budi Hartono, menempati urutan teratas daftar orang terkaya dari Indonesia 2020 dengan nilai kekayaan US$13,6 miliar yang diikuti oleh adiknya, Michael Hartono dengan nilai kekayaan US$13 miliar.

Di pasar modal, Grup Djarum dikenal dengan dua emiten afiliasinya PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR).

Posisi ketiga diraih oleh Sri Prakash Lohia yang merupakan pendiri Indorama Corporation dengan kekayaan US$4,3 miliar, menurut Majalah Forbes. Selanjutnya, posisi keempat dan kelima diraih oleh Tahir dan Prajogo Pangestu dengan nilai kekayaan masing-masing US$4,1 miliar dan US$3,5 miliar.

Secara umum, nama-nama miliarder Indonesia yang bertengger di posisi 15 besar versi Forbes tidak banyak berubah dari daftar tahun lalu. Tetapi ada tiga nama baru yang masuk ke dalam daftar 15 besar orang terkaya di Indonesia yakni Djoko Susanto, Low Tuck Kwong, dan Winarko Sulistyo.

Kendati demikian, ketiganya memang bukan orang baru dalam dunia bisnis tanah air, tetapi kali ini mereka berhasil menggeser bahkan mendepak nama-nama lama yang bertengger di daftar 15 besar orang terkaya di dunia.

Djoko Susanto yang merupakan CEO of Alfa Supermarket ini berada di posisi 12 dengan nilai kekayaan mencapai US$1,2 miliar. Hingga saat ini, jaringan Alfa Supermarket sebanyak 16.000. Selain itu, dia juga memiliki industri properti dengan mengoperasikan Omega Hotel Management.

Selanjutnya, Low Tuck Kwong berada di peringkat 14 dengan nilai kekayaan US$1,1 miliar. Pria kelahiran Singapura ini merupakan pendiri Bayan Resources, sebuah perusahaan batu bara di Indonesia dengan kapitalisasi pasar terbesar.

Sementara itu, posisi buncit dipegang oleh Winarko Sulistyo dengan nilai kekayaan US$1,1 miliar. Saat ini, dia memiliki 44 persen saham PT Fajar Surya Wisesa Tbk.

Daftar 15 Orang Terkaya di Indonesia pada 2020 versi Forbes

Peringkat Global Peringkat Domestik Nama usia Kekayaan (US$ miliar) Kekayaan (Rp triliun)* Sumber Kekayaan Industri 80 1 R. Budi Hartono 79 13,6 bank, rokok finansial dan investasi 86 2 Michael Hartono 80 13 bank, rokok manufaktur 414 3 Sri Prakash Lohia 67 4,3 petrokimia manufaktur 437 4 Tahir dan Keluarga 68 4,1 diversifikasi diversifikasi 538 5 Prajogo Pangestu 75 3,5 petrokimia diversifikasi 648 6 Chairul Tanjung 57 3,1 diversifikasi diversifikasi 1196 7 Martua Sitorus 60 1,8 minyak sawit manufaktur 1267 8 Mochtar Riady dan Keluarga 90 1,7 diversifikasi diversifikasi 1335 9 Peter Sondakh 70 1,6 investasi finansial dan investasi 1730 10 Murdaya Poo 79 1,2 diversifikasi diversifikasi 1730 11 Theodore Rachmat 76 1,2 diversifikasi diversifikasi 1730 12 Djoko Susanto 70 1,2 supermarket fesyen dan ritel 1730 13 Sukanto Tanoto 70 1,2 diversifikasi diversifikasi 1851 14 Low Tuck Kwong 71 1,1 batu bara energi 1851 15 Winarko Sulistyo 74 1,1 pulp dan kertas manufaktur

*kurs Rp16.000 per dolar AS.

