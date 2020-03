5 Berita Populer Market, Harga Emas Hari Ini, 16 Maret 2020, Berbalik Merah dan Harga Emas Hari Ini, 17 Maret 2020

Harga emas dunia pada pekan lalu bergerak antiklimaks setelah beberapa kali mencetak rally kenaikan cukup tajam.

Pada perdagangan Jumat (13/3/2020)harga emas berjangka untuk kontrak April 2020 di bursa Comex turun 4,63 persen ke level 1.516,7 per troy ounce. Akhir pekan lalu, harga emas di pasar spot juga melemah 2,94 persen ke level 1.529.8 per troy ounce.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada akhir pekan lalu melemah 1,76 persen ke level Rp14.778 per dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, Yen memimpin pelemahan mata uang Asia Pasifik terhadap dolar AS. Adapun rupiah mengekor di urutan kedua.

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada hari ini, Senin (16/3/2020) bergerak menguat dibandingkan hari sebelumnya.

Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas 24 karat dibanderol Rp819.000 per gram, naik Rp10.000 per gram dari perdagangan sebelumnya di level Rp809.000 per gram.

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada hari ini, Selasa (17/3/2020) bergerak melemah daripada perdagangan sebelumnya Senin (16/3/2020).

Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam dibanderol harga Rp801.000 per gram, turun Rp18.000 per gram dari perdagangan sebelumnya di level Rp819.000 per gram.

Harga emas dunia mengalami tren pelemahan hingga kemarin, Senin (16/3/2020).

Dilansir dari Bloomberg, pada Senin malam (16/3/2020), harga emas Comex kontrak April 2020 tutun 46,8 poin atau 3,09 persen ke level US$1.469 per troy ounce.Harga emas di pasar spot juga turun 0,95 persen menjadi US$1.515,27 per troy ounce.

