Harga Emas 24 Karat Antam Hari Ini, 17 Maret 2020

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada hari ini, Selasa (17/3/2020) bergerak melemah daripada perdagangan sebelumnya Senin (16/3/2020).



Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam dibanderol harga Rp801.000 per gram, turun Rp18.000 per gram dari perdagangan sebelumnya di level Rp819.000 per gram.



Sementara itu, harga emas dengan satuan terkecil, yaitu 0,5 gram, dibanderol Rp425.000, turun Rp9.000 dari posisi pada hari sebelumnya.



Untuk satuan 2 gram dihargai Rp1.551.000, 5 gram Rp3.825.000, 10 gram Rp7.585.000, dan 25 gram Rp18.885.000. Harga emas Antam ini berlaku di Butik Emas LM Antam Pulo Gadung, Jakarta.



Adapun, harga jual kembali (buyback) emas Antam di level Rp719.000, turun Rp22.000 dibandingkan dengan perubahan terakhir pada Senin (16/3/2020). Harga jual kembali ini belum mempertimbangkan pajak jika nominalnya lebih dari Rp10 juta.



Berdasarkan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk. dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen (untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP).PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.



Berikut harga emas batangan Antam hari ini, 17 Maret 2020:

Berikut harga emas batangan Antam hari ini, 17 Maret 2020:

Ukuran (gram) Baca Juga : Harga Emas Hari Ini, 17 Maret 2020 Harga (dalam Rupiah), 16 Maret 2020 Harga (dalam Rupiah), 17 Maret 2020 0,5 434.000 425.000 1 819.000 801.000 2 1.587.000 1.521.000 3 2.359.000 2.305.000 5 3.915.000 3.825.000 10 7.765.000 7.585.000 25 19.305.000 18.855.000 50 38.535.000 37.635.000 100 77.000.000 75.200.000 250 192.250.000 187.750.000 500 384.300.000 375.300.000 1.000 768.600.000 750.600.000

Sumber : logammulia.com