Ilustrasi - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan indeks saham acuan di Hong Kong berakhir dengan kenaikan tajam pada perdagangan hari kedua berturut-turut, Senin (19/6/2017), ditopang oleh penguatan saham finansial dan TI.

Indeks Hang Seng ditutup menguat 1,16% atau 298,06 poin ke 25.924,55, penguatan terbesar dalam hampir enam pekan.

Pagi tadi Hang Seng dibuka dengan kenaikan 0,43% atau 109,71 poin di posisi 25.736,20, setelah berakhir menguat 0,24% atau 61,15 poin di posisi 25.626,49 pada perdagangan Jumat (16/6).

Sebanyak 42 saham menguat, 6 saham melemah, dan 2 saham stagnan dari 50 saham yang diperdagangkan di Hang Seng hari ini.

Saham Hangan International Group Co. Ltd. yang melonjak 4,80% memimpin penguatan saham pada indeks Hang Seng di akhir perdagangan, diikuti oleh Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (+3,99%) dan Geely Automobile Holdings LTd. yang melesat (+3,68%).

Dilansir Reuters, bursa saham Hong Kong meluncurkan proposal lama yang ditunggu untuk sebuah badan listing saham baru pada hari Jumat yang akan memberi hak voting khusus serta membebaskan persyaratan profitabilitas.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menarik perusahaan-perusahaan yang biasanya memilih bursa New York ketimbang bursa Hong Kong.

Saham teknologi naik tajam hari ini, dengan indeks yang melacak pergerakan sektor ini naik sekitar 2%, sedangkan sektor keuangan naik 1,3% persen dengan HKEX naik hampir 3%.

Pergerakan Indeks Hang Seng

Tanggal Level Perubahan 19/6/2017 25.924,55 +1,16% 16/6/2017 25.626,49 +0,24% 15/6/2017 25.565,34 -1,20% 14/6/2017 25.875,90 +0,09% 13/6/2017 25.852,10 +0,56%

Sumber: Bloomberg