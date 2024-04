Bursa Asia Cenderung Naik, Ikuti Bullish Wall Street

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Saham-saham di Bursa Asia cenderung menguat pada Senin (8/4/2024) mengikuti kenaikan Wall Street setelah data gaji (payroll) AS yang lebih baik dari perkiraan pada hari Jumat pekan lalu.

Nikkei 225 naik 1,50%, Kospi Korea Selatan naik 0,04%, S&P BSE Sensex India nai 003%. Adapun, bursa yang melemah adalah Hang Seng Hong Kong turun 0,14% dan Shanghai Composite China turun 0,49%.

Indeks ekuitas acuan menguat di Jepang, dan naik tipis di Korea dan Australia. Indeks ekuitas Hong Kong menurun. Saham berjangka AS merangkak lebih tinggi setelah indeks S&P 500 dan Nasdaq 100 naik lebih dari 1% pada hari Jumat.

Bank Rakyat China (PBOC) mempertahankan nilai tukar referensi yuan dalam kisaran terkini dalam penetapan hariannya dalam upaya untuk menstabilkan mata uang setelah merosot ke arah batas perdagangan yang lemah. Keputusan tersebut diambil ketika pasar keuangan China dibuka kembali setelah libur dua hari.

Pasar obligasi bergerak lebih rendah karena para pedagang menarik kembali prospek penurunan suku bunga Federal Reserve tahun ini menyusul angka pekerjaan AS. Tingkat pengangguran turun tipis menjadi 3,8% pada bulan Maret, upah tumbuh dengan pesat, dan partisipasi angkatan kerja meningkat, yang menggarisbawahi kekuatan pasar tenaga kerja.

“Meskipun laporan tersebut sekali lagi menunjukkan bahwa perekonomian AS tetap tangguh dalam menghadapi suku bunga yang tinggi, fokus beralih ke rilis CPI [inflasi] AS minggu ini yang akan menjadi ujian yang lebih besar apakah lonjakan inflasi baru-baru ini merupakan sebuah tren atau tidak,” kata Redmond Wong, ahli strategi market di Saxo Capital Markets.

Harga minyak turun lebih dari 1% karena para pedagang memantau ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Israel mengatakan pada hari Minggu bahwa negaranya sedang memindahkan sejumlah pasukan dari Gaza selatan, ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan kemenangan sudah dekat.

Namun, Iran terus mempersiapkan respons terhadap dugaan serangan Israel terhadap konsulatnya di Suriah, sementara Hizbullah memperingatkan bahwa mereka siap berperang.

Fokus pasar akan segera beralih ke data inflasi AS bulan Maret yang akan dirilis pada pertengahan minggu. Inflasi mungkin tetap berada di atas kisaran target The Fed, karena musim laporan laba perusahaan kuartal I/2024 bersiap dengan hasil dari bank-bank termasuk JPMorgan Chase & Co. dan Citigroup Inc. yang akan dirilis pada hari Jumat.

Kenaikan saham mulai melakukan lindung nilai terhadap eksposur mereka seiring dengan berkurangnya penurunan suku bunga The Fed dan pertanyaan mengenai seberapa jauh kenaikan tersebut dapat berlanjut. Indeks Volatilitas Cboe, yang dikenal sebagai VIX, menyentuh level tertinggi sejak November pekan lalu karena indeks acuan S&P 500 mengalami penurunan mingguan pertama dalam tiga minggu.

Di tempat lain, bank sentral Selandia Baru, yang merupakan bank pertama yang menaikkan suku bunga dalam siklus pengetatan pasca-Covid, diperkirakan akan menolak pelonggaran kebijakan ketika bank tersebut menyampaikan keputusannya pada minggu ini.

Sementara itu, Bank Sentral Eropa kemungkinan akan mempertahankan suku bunga utamanya tidak berubah karena para pedagang memperkirakan penurunan suku bunga dalam beberapa bulan ke depan. Risalah pertemuan terakhir menunjukkan kemungkinan pelonggaran pada bulan Juni, sementara anggota Dewan Pemerintahan Yannis Stournaras bulan lalu mengatakan empat pemotongan mungkin dilakukan pada tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel