Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 1 September 2025

IHSG diprediksi menguji support 7.731 pada 1 September 2025 di tengah gelombang aksi demo. Saham apa yang menarik dicermati investor?
Ana Noviani
Ana Noviani - Bisnis.com
Senin, 1 September 2025 | 05:44
Share
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025)./Bisnis/Himawan L Nugraha
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025)./Bisnis/Himawan L Nugraha
Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) diproyeksi menguji level support 7.731 pada perdagangan hari ini, Senin (1/9/2025), di tengah berlanjutnya gelombang aksi demonstrasi. 

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG ditutup di level 7.830,49 pada Jumat (29/8/2025) setelah anjlok 1,53%. Sepanjang Januari—September 2025, indeks komposit menguat 10,6%. 

Pada saat yang sama, indeks LQ45 terpantau melemah 3,57% year-to-date (YtD) dan indeks IDX30 turun 2,37% sepanjang tahun berjalan 2025. 

Tim Analis MNC Sekuritas menyampaikan pada hari ini, IHSG akan bergerak di rentang support 7.680—7.731 dan resistance 7.858—8.008 pada hari ini. 

“IHSG diperkirakan masih berada pada bagian dari wave [v] dari wave 1 dari wave (3), sehingga meskipun terkoreksi hanya akan menguji area 7.691- 7.753 dahulu dan kemudian akan menguat ke 8.017-8.102,” tulisnya dalam riset, Senin (1/9/2025). 

Pada hari ini, MNC Sekuritas menyarankan buy on weakness untuk saham ARCI, ISAT, MDKA, dan TOBA. 

Dalam riset terpisah, BRI Danareksa Sekuritas memperkirakan IHSG berpotensi menguji support pada hari ini. Pelaku pasar disarankan waspada mengingat volatilitas masih tinggi seiring dengan aksi demonstrasi yang belum mereda. 

“Jika gagal bertahan di atas support 7.800, terbuka potensi pola double top dengan target koreksi hingga 7.600.”

BRI Danareksa Sekuritas merekomendasikan beli untuk saham PSAB dan FILM, serta jual untuk saham CLEO dan BDMN. Target harga untuk saham PSAB di level Rp670—Rp710 dan FILM Rp3.580—Rp4.060 per saham. 

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ana Noviani
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

IPO 2025, MDLA, FORE, BLOG, COIN, KAQI Pacu Kinerja
Premium
21 menit yang lalu

IPO 2025, MDLA, FORE, BLOG, COIN, KAQI Pacu Kinerja

Ramalan Nasib Pergerakan Harga Emas Memasuki September 2025
Premium
58 menit yang lalu

Ramalan Nasib Pergerakan Harga Emas Memasuki September 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

IPO 2025, MDLA, FORE, BLOG, COIN, KAQI Pacu Kinerja

IPO 2025, MDLA, FORE, BLOG, COIN, KAQI Pacu Kinerja

Simak Penjelasan Soal Aktivitas Bursa Efek Indonesia Senin (1/9)

Simak Penjelasan Soal Aktivitas Bursa Efek Indonesia Senin (1/9)

Diam-Diam Ada Investor Individu Borong 100 Juta Lembar Saham BRMS

Diam-Diam Ada Investor Individu Borong 100 Juta Lembar Saham BRMS

Gejolak Politik Diprediksi Tekan IHSG Besok, Saham Emas & Perbankan Masih Prospektif

Gejolak Politik Diprediksi Tekan IHSG Besok, Saham Emas & Perbankan Masih Prospektif

Proyeksi Nasib IHSG Pekan Depan di Tengah Gejolak Aksi Demonstrasi

Proyeksi Nasib IHSG Pekan Depan di Tengah Gejolak Aksi Demonstrasi

BEI Undang Jurnalis di Tengah IHSG Ambruk dan Aksi Demo Ricuh, Bahas Apa?

BEI Undang Jurnalis di Tengah IHSG Ambruk dan Aksi Demo Ricuh, Bahas Apa?

Perdagangan Bursa Saham Tetap Dibuka Besok Senin (1/9) Pasca-Demo Ricuh

Perdagangan Bursa Saham Tetap Dibuka Besok Senin (1/9) Pasca-Demo Ricuh

Dana Asing Keluar Deras saat Demo Memanas, Saham BBCA hingga BMRI Banyak Dilego

Dana Asing Keluar Deras saat Demo Memanas, Saham BBCA hingga BMRI Banyak Dilego

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 1 September 2025
Bursa & Saham
4 menit yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 1 September 2025

Simak Penjelasan Soal Aktivitas Bursa Efek Indonesia Senin (1/9)
Bursa & Saham
8 jam yang lalu

Simak Penjelasan Soal Aktivitas Bursa Efek Indonesia Senin (1/9)

Perdagangan Bursa Saham Tetap Dibuka Besok Senin (1/9) Pasca-Demo Ricuh
Bursa & Saham
10 jam yang lalu

Perdagangan Bursa Saham Tetap Dibuka Besok Senin (1/9) Pasca-Demo Ricuh

Telkom (TLKM) Gelar RUPSLB Awal September 2025, Intip Agendanya
Bursa & Saham
10 jam yang lalu

Telkom (TLKM) Gelar RUPSLB Awal September 2025, Intip Agendanya

Harga Buyback Emas Antam Naik 33,84% hingga Minggu (31/8)
Emas
11 jam yang lalu

Harga Buyback Emas Antam Naik 33,84% hingga Minggu (31/8)

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 31 Agustus 2025 Tembus Rp2.060.000

2

Dana Asing Keluar Deras saat Demo Memanas, Saham BBCA hingga BMRI Banyak Dilego

3

BBCA hingga TLKM Jadi Top Laggards, Ini Daftar 10 Saham Penekan IHSG Pekan Ini

4

Perdagangan Bursa Saham Tetap Dibuka Besok Senin (1/9) Pasca-Demo Ricuh

5

Harga Buyback Emas Antam Naik 33,84% hingga Minggu (31/8)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Markas Gegana di Kramat Raya Terbakar, Diduga Akibat Ulah Pemulung
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 31 Agustus 2025 Tembus Rp2.060.000

2

Dana Asing Keluar Deras saat Demo Memanas, Saham BBCA hingga BMRI Banyak Dilego

3

BBCA hingga TLKM Jadi Top Laggards, Ini Daftar 10 Saham Penekan IHSG Pekan Ini

4

Perdagangan Bursa Saham Tetap Dibuka Besok Senin (1/9) Pasca-Demo Ricuh

5

Harga Buyback Emas Antam Naik 33,84% hingga Minggu (31/8)