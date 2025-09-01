Harga Emas Hari Ini Senin, 1 September di Pasar Spot Saat Ketidakpastian Tinggi

Harga emas spot melemah 0,23% di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi AS, dengan harga bertengger di Rp3.440,02 per troy ounce pada 1 September 2025.

Live Timeline 08:47 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas pagi ini, Senin (1/9/2025) waktu Indonesia di pasar spot berbalik melambat setelah pekan lalu melaju kuat di zona hijau.

Harga emas di pasar spot pada pukul 08.09 WIB, emas di pasar spot bertengger di level Rp3.440,02 per troy ounce. Melemah 0,23% dibandingkan posisi pembukaan.

Emas batangan dalam perjalanan telah bertransformasi menjadi aset safe haven. Di tengah gejolak politik dan ekonomi hingga kebijakan suku bunga, logam kuning ini biasanya diuntungkan sebagai lindung nilai.

Pada akhir pekan lalu, harga emas batangan naik hingga 0,9% menjadi US$3.446,27 per ons, tidak jauh dari harga tertinggi sepanjang masa di $3.500,10 yang dicapai pada bulan April.

Emas di pasar spot menguat karena para pedagang mempertimbangkan data ekonomi AS dan masa depan bank sentral Federal Reserve (The Fed). Meningkatnya pertikaian terutama sisi hukum setelah Presiden Donald Trump untuk memecat gubernur Lisa Cook membawa ketidakpastian di pasar keuangan.

Sidang darurat Cook sedang berlangsung di Washington, dengan seorang hakim mempertimbangkan apakah akan mengeluarkan perintah yang mengizinkannya melanjutkan tugasnya. Upaya Trump yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memecat Cook semakin mempertanyakan independensi The Fed, yang merupakan landasan bagi pasar keuangan dalam hal pengelolaan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan suku bunga The Fed seringkali menentukan arah pasar emas.

"Lapisan ketidakpastian geopolitik lain yang terkait dengan risiko seputar The Fed dan independensi institusional secara keseluruhan mendorong aliran masuk ke emas," kata Frank Monkam, kepala perdagangan makro di Buffalo Bayou Commodities.

Dia menyebut, aksi pembelian emas batangan lebih lanjut dari bank sentral di seluruh dunia pada September ini juga meyakinkan pedagang menumpuk emas lebih banyak.

Sementara itu, data AS pada hari Jumat menunjukkan inflasi yang kuat , dan indeks harga yang disukai The Fed tetap jauh di atas zona nyaman para pembuat kebijakan. Namun, belanja konsumen AS meningkat pada bulan Juli, mencapai rekor tertinggi dalam empat bulan, menunjukkan permintaan yang tangguh. Para pedagang terus bertaruh pada kemungkinan besar penurunan suku bunga AS pada bulan September.