Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Senin, 1 September Turun Tipis

Harga buyback emas Antam 24 karat turun Rp2.000 jadi Rp1.825.000/gram pada 1 September 2025. Emas Antam bersertifikat LBMA diakui global.
Dwi Nicken Tari
Dwi Nicken Tari
Senin, 1 September 2025 | 08:27
Warga menunjukan emas logam mulia di Jakarta, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Warga menunjukan emas logam mulia di Jakarta, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Harga buyback emas 24 karat Antam pada perdagangan hari ini, Senin (1/9/2025), tercatat sebesar Rp1.825.000 per gram. Harga buyback emas batangan Antam ini turun Rp2.000 dibandingkan posisi kemarin.

Harga pembelian kembali emas Antam dalam tren naik, sebagai perbandingan titik terendah terjadi pada 20 Agustus lalu di level Rp1.736.000 per gram sebelum akhirnya terus merangkak tinggi.

Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam yang dapat dibeli kembali memiliki sertifikat LBMA (London Bullion Market Association) yang diterbitkan perusahaan. Emas batangan Antam LM diakui secara global dengan harga jual kembali mengikuti pergerakan harga emas dunia. Harga jual kembali adalah sama untuk semua pecahan dan tahun produksi.

Baca Juga : Harga Emas Hari Ini di Pasar Spot Senin, 1 September di Tengah Ketidakpastian Tinggi

Buyback emas merupakan transaksi menjual kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, logam batangan, maupun perhiasan.

Biasanya, harga yang dibanderol lebih rendah dari harga jual saat itu. Kendati demikian, buyback emas masih bisa mendatangkan keuntungan apabila terdapat selisih besar antara harga jual dan harga buyback.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Ketentuan Kelengkapan Dokumen Identitas Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini berfungsi sebagai NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, pelanggan wajib memastikan kelengkapan dan kesesuaian data identitas, khususnya NIK, dalam setiap transaksi.

Simulasi Buyback Emas Antam Hari Ini, Senin, 1 September

Ukuran (gram) Harga
0,5 Rp 912,500
1 Rp 1,825,000
2 Rp 3,650,000
5 Rp 9,125,000
10 Rp 18,250,000
25 Rp 45,625,000
50 Rp 91,250,000
100 Rp 182,500,000


Sumber: Logam Mulia. Harga belum termasuk pajak dan bea meterai.

 

Dwi Nicken Tari
Dwi Nicken Tari

