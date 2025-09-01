Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Author

Dipo Satria Ramli

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia

Lihat artikel saya lainnya

OPINI: Risiko Negatif Patriot Bond

Patriot Bond Rp50 triliun dengan kupon 2% berisiko mengganggu pasar, menekan likuiditas, dan merugikan investasi produktif. Ini lebih politis daripada fundamental.
Dipo Satria Ramli
Dipo Satria Ramli - Bisnis.com
Senin, 1 September 2025 | 08:06
Share
Karyawan memesan surat berharga negara Saving Bond Retail seri SBR007 secara online di Jakarta. Bisnis/Abdullah Azzam
Karyawan memesan surat berharga negara Saving Bond Retail seri SBR007 secara online di Jakarta. Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Danantara meluncurkan Patriot Bond senilai Rp50 triliun dengan kupon hanya 2% per tahun.

Instrumen ini dipromosikan sebagai wujud gotong royong untuk membiayai proyek strategis, mulai dari waste to energy hingga transisi energi.

Narasi patriotisme terdengar manis. Pertanyaan fundamentalnya, apakah Patriot Bond solusi pembiayaan inovatif atau justru distorsi pasar yang berisiko menggerus iklim investasi?

Kuponnya jauh di bawah harga pasar. Yield obligasi pemerintah saat ini di kisaran 6%–6,5%, sementara suku bunga acuan Bank Indonesia 5%.

Perbedaan tajam berisiko mengganggu efisiensi alokasi modal, menekan likuiditas pasar utang, dan menciptakan preseden berbahaya tentang politisasi instrumen keuangan.

Patriot Bond menyasar kelompok usaha besar yang dianggap punya ‘kewajiban moral’ untuk berpartisipasi. Padahal, mereka umumnya tidak memiliki dana tunai menganggur Rp2 triliun–Rp5 triliun.

Baca Juga

Struktur modal mereka sudah padat dengan rasio utang terhadap ekuitas relatif tinggi (leverage). Dengan kupon 2% per tahun, partisipasi hampir pasti mengorbankan investasi produktif yang menawarkan imbal hasil jauh lebih tinggi, atau bahkan menambah utang baru hanya untuk membeli Patriot Bond.

Dana yang seharusnya mengalir ke sektor bernilai tambah malah terparkir di instrumen berimbal hasil rendah. Ini bentuk nyata misallocation of capital, salah alokasi modal, yang merugikan perekonomian jangka panjang.

Prinsip dasar pasar adalah efisiensi alokasi: modal mengalir ke proyek dengan imbal hasil terbaik setelah memperhitungkan risiko. Patriot Bond memaksa logika sebaliknya, dana masuk bukan karena prospek, melainkan tekanan politik.

Nilai Rp50 triliun bukan jumlah kecil. Angka ini lebih dari separuh proyeksi penerbitan obligasi korporasi domestik 2025 yang hanya sekitar Rp90 triliun. Pasar obligasi Indonesia sendiri dangkal dan minim likuiditas.

Masuknya instrumen baru sebesar itu menimbul-kan risiko crowding out.Masalahnya, Danantara tidak meminjam langsung ke pasar, melainkan “mengalihkan” beban pembiayaan ke kelompok usaha besar yang didorong untuk membeli obligasi ini.

Akibatnya, utang quasi pemerintah berubah wujud menjadi utang korporasi. Banyak perusahaan harus menambah pinjaman demi memenuhi kewajiban ‘patriotik’ ini. Terjadilah fenomena double leverage: liabilitas meningkat tanpa penciptaan aset produktif.  Risiko sistem keuangan pun membengkak.

Efek lanjutan lebih serius. Dengan Rp50 triliun tersedot ke Patriot Bond, ruang pembiayaan proyek swasta menyempit. Likuiditas di pasar berkurang, biaya pin-jaman bagi perusahaan lain justru naik. Terjadi kontradiksi: pemerintah menikmati dana murah 2% per tahun, sementara sektor swasta menghadapi lonjakan biaya pinjaman.

Patriot Bond menciptakan efek crowding out di sistem perbankan yang merugikan sektor riil. Untuk membeli Patriot Bond, konglomerat tak serta-merta menggunakan kas internal. Sebagian besar harus menambah pinjaman bank atau menarik plafon kredit.

Inilah jebakan tersembunyi. Dana bank yang seharusnya bisa mengalir ke 500.000 UMKM itu, kini tersedot untuk membiayai ‘investasi patriotik’ konglomerat. Bank terpaksa mengalihkan portofolio kredit dari sektor produktif, warung, bengkel, hingga usaha kelu-arga, ke pembiayaan obligasi pemerintah dengan imbal hasil rendah.

Ini bentuk salah alokasi sumber daya finansial dalam skala besar.

Dampaknya langsung terasa di sektor UMKM yang menjadi mesin pertumbuhan inklusif. Employment multipliernya jauh lebih tinggi. Setiap Rp100 juta kredit bisa menciptakan 8–12 lapangan kerja baru. Sebaliknya, Rp100 juta yang terserap ke proyek teknologi Danantara hanya menampung 1–2 tek-nisi spesialis.

Artinya, sistem finansial berpotensi kehilangan ratusan ribu peluang kerja demi membiayai proyek elite.

Pasar membaca sinyal, dan sinyal Patriot Bond negatif. Tidak ada korporasi besar di Indonesia yang mampu menerbitkan obligasi berbu-nga 2% per tahun ketika BI rate 5% per tahun. Bahkan pemerintah harus membayar yield 6% per tahun.

Kupon 2% per tahun hanya mungkin bagi negara berperingkat AAA seperti Jerman atau Singapura, dengan cadangan devisa raksasa dan kredibili-tas fiskal tinggi.

Jika Danantara bisa di 2% per tahun, jelas alasannya bukan fundamental, melainkan tekanan politik. Investor asing bisa menangkap pesan berbahaya: Indonesia bersedia mengorbankan logika pasar demi agenda politik. Konsekuensinya, policy risk meningkat dan kepercayaan pasar terganggu.

Patriot Bond lahir dari niat baik untuk mengusung gotong royong. Namun tanpa studi kelayakan dan roadmap penciptaan kerja yang jelas, ia rawan sekadar menjadi par kir dana murah 2% di SUN, kosmetik bagi kinerja keuangan Danantara. Dengan risiko crowding out, double leverage, dan terimpitnya ruang kredit UMKM, Patriot Bond lebih menyerupai solusi semu ke timbang jawaban nyata.

Alih-alih inovasi pembiayaan pe merintah, Patriot Bond justru berpotensi merusak iklim investasi dan memperlambat pertumbuhan.

Padahal, pemerintah memiliki opsi pembiayaan yang le bih sehat dan kredibel. Misalnya, green bond dengan kupon kompetitif, skema public-private partnership dengan government guaran-tee, atau instrumen credit enhancement yang menurunkan biaya pinjaman karena faktor fundamental, bukan tekanan politik. Bahkan di luar pasar, corporate and social responsibility (CSR) atau dana gotong royong tetap bisa digalang tanpa mengorbankan kredibilitas sistem keuangan.

Patriotisme tidak boleh dibayar dengan distorsi pasar. Apabila pemerintah ingin menjaga semangat gotong royong, instrumen pembiayaan harus tetap kredibel, transparan, dan mampu mendorong penciptaan nilai tambah bagi 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dipo Satria Ramli
Editor : Mia Chitra Dinisari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kisi-Kisi Mengkhawatirkan dari Merosotnya Laba BYD
Premium
1 jam yang lalu

Kisi-Kisi Mengkhawatirkan dari Merosotnya Laba BYD

IPO 2025, MDLA, FORE, BLOG, COIN, KAQI Pacu Kinerja
Premium
2 jam yang lalu

IPO 2025, MDLA, FORE, BLOG, COIN, KAQI Pacu Kinerja

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ekonom: Patriot Bond Bisa Digunakan untuk Hilirisasi serta Program Kerakyatan

Ekonom: Patriot Bond Bisa Digunakan untuk Hilirisasi serta Program Kerakyatan

PATRIOT BOND DANANTARA : Prospek Cerah Emiten WTE

PATRIOT BOND DANANTARA : Prospek Cerah Emiten WTE

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Antrean Surat Utang Pelat Merah di Tengah Risiko BUMN Karya

Antrean Surat Utang Pelat Merah di Tengah Risiko BUMN Karya

Jurus Manajer Investasi Optimalkan Cuan saat Yield Obligasi dalam Tren Penurunan

Jurus Manajer Investasi Optimalkan Cuan saat Yield Obligasi dalam Tren Penurunan

ASET PENDAPATAN TETAP : Geliat Pasar Obligasi Negara

ASET PENDAPATAN TETAP : Geliat Pasar Obligasi Negara

Danantara Rilis Patriot Bond, Mengekor Penerbitan Surat Utang Jumbo oleh SWF, PIF Arab Saudi dan TWF Turki

Danantara Rilis Patriot Bond, Mengekor Penerbitan Surat Utang Jumbo oleh SWF, PIF Arab Saudi dan TWF Turki

Membandingkan Kupon Patriot Bond Milik Danantara, SUN, SBN Ritel, dan Obligasi Korporasi

Membandingkan Kupon Patriot Bond Milik Danantara, SUN, SBN Ritel, dan Obligasi Korporasi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

OPINI: Risiko Negatif Patriot Bond
Obligasi & Reksadana
7 menit yang lalu

OPINI: Risiko Negatif Patriot Bond

Penjualan Emas Antam Laris Manis, Kocek Laba ANTM Kian Tebal
Korporasi
13 menit yang lalu

Penjualan Emas Antam Laris Manis, Kocek Laba ANTM Kian Tebal

Tabel Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini (1/9), Termurah Rp1.033.000 per Gram
Emas
25 menit yang lalu

Tabel Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini (1/9), Termurah Rp1.033.000 per Gram

Investor Asing Lari Keluar, Ini Pilihan Saham Defensif Indo Premier ANTM hingga SIDO
Bursa & Saham
36 menit yang lalu

Investor Asing Lari Keluar, Ini Pilihan Saham Defensif Indo Premier ANTM hingga SIDO

IHSG Rawan Koreksi di Tengah Aksi, Cermati Saham ARCI hingga TOBA
Bursa & Saham
41 menit yang lalu

IHSG Rawan Koreksi di Tengah Aksi, Cermati Saham ARCI hingga TOBA

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 31 Agustus 2025 Tembus Rp2.060.000

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 1 September 2025

3

Dana Asing Keluar Deras saat Demo Memanas, Saham BBCA hingga BMRI Banyak Dilego

4

Harga Buyback Emas Antam Naik 33,84% hingga Minggu (31/8)

5

Perdagangan Bursa Saham Tetap Dibuka Besok Senin (1/9) Pasca-Demo Ricuh

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Markas Gegana di Kramat Raya Terbakar, Diduga Akibat Ulah Pemulung
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 31 Agustus 2025 Tembus Rp2.060.000

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 1 September 2025

3

Dana Asing Keluar Deras saat Demo Memanas, Saham BBCA hingga BMRI Banyak Dilego

4

Harga Buyback Emas Antam Naik 33,84% hingga Minggu (31/8)

5

Perdagangan Bursa Saham Tetap Dibuka Besok Senin (1/9) Pasca-Demo Ricuh