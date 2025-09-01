Bisnis Indonesia Premium
Harga Minyak Melemah Tipis di Awal September, Pasar Waspada Tekanan Geopolitik

Harga minyak dunia turun tipis di awal September 2025 akibat potensi kelebihan pasokan dan ketegangan geopolitik, dengan fokus pada tekanan AS terhadap India terkait impor minyak Rusia.
Senin, 1 September 2025 | 08:30
Kapal tanker minyak mentah berbendera Rusia milik Rosneft, Akademik Gubkin, saat transit di Selat Bosphorus di Istanbul, Turki, 28 November 2024./REUTERS-Yoruk Isik
Kapal tanker minyak mentah berbendera Rusia milik Rosneft, Akademik Gubkin, saat transit di Selat Bosphorus di Istanbul, Turki, 28 November 2024./REUTERS-Yoruk Isik

Bisnis.com, JAKARTA – Harga minyak dunia turun tipis pada perdagangan awal September ini setelah mencatat pelemahan sepanjang Agustus 2025, saat pasar mencermati potensi kelebihan pasokan dan meningkatnya ketegangan geopolitik.

Melansir Bloomberg, Senin (1/9/2025), harga minyak berjangka Brent kontrak November melemah 0,25% ke level US$67,31 per barel pada pukul 08.23 WIB, setelah bulan lalu terkoreksi lebih dari 6%.

Sementara itu, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) kontrak Oktober tercatat melemah 0,27% ke level US$63,84 per barel.

Perhatian investor tertuju pada India, yang tengah ditekan AS untuk menghentikan impor minyak mentah Rusia setelah AS menjatuhkan tarif sekunder terhadap negara Asia Selatan itu. Perdana Menteri India Narendra Modi dijadwalkan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin di sela-sela KTT regional di China.

Sejak awal tahun, harga minyak sudah merosot sekitar 10%. Tekanan datang dari derasnya pasokan tambahan OPEC+, termasuk Rusia, serta kekhawatiran bahwa perang dagang yang dipimpin AS akan menekan permintaan energi global.

OPEC+ akan menggelar pertemuan virtual pada 7 September untuk menentukan langkah berikutnya, sementara Badan Energi Internasional (IEA) memproyeksikan pasar minyak mentah berpotensi menghadapi surplus terbesar tahun depan.

Langkah Washington terhadap India menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk menekan Rusia dan mengakhiri perang di Ukraina. Meski demikian, AS belum memberlakukan tarif serupa pada China.

Penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro menegaskan pada akhir pekan bahwa India “memperkuat mesin perang Rusia” dan menyebut negara itu “tak ubahnya mesin pencuci uang Kremlin.”

Di pasar keuangan AS, hedge fund memangkas posisi spekulatif beli pada minyak mentah ke level terendah dalam 18 tahun, menambah sinyal meningkatnya kekhawatiran terhadap kebijakan ekonomi sekaligus risiko kelebihan pasokan.

 

Laba Raksasa Migas Rusia Anjlok Akibat Harga dan Rubel

Harga Minyak Melemah, Pasar Cermati Turunnya Permintaan dan Pasokan OPEC

Reaksi Trump atas Serangan Rusia Picu Rebound Harga Minyak Mentah

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini

Harga Minyak Dunia Melesat karena Stok AS Anjlok

Harga Minyak Global Lesu, Tertekan Isu Tarif AS hingga Konflik Ukraina

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil

OPEC Revisi Estimasi Pasokan Minyak, ICP Juli 2025 Turun ke Level US$68,59 per Barel

Harga Emas Hari Ini Senin, 1 September di Pasar Spot Saat Ketidakpastian Tinggi

Cek Saham-Saham Pilihan di Tengah Gejolak Aksi Demonstrasi

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

