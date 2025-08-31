Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 31 Agustus 2025 Tembus Rp2.060.000

Harga emas Antam di Pegadaian pada hari ini, Minggu, 31 Agustus 2025, naik menjadi Rp2.060.000 per gram. Harga emas ukuran lain juga mengalami kenaikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas batangan Antam di Pegadaian pada hari ini, Minggu (31/8/2025), kembali naik menjadi Rp2.060.000 juta per 1 gram.

Berdasarkan data terbaru di laman resmi Pegadaian, harga emas Antam ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1,082.000 atau naik Rp8.000 dibanding Sabtu (29/8/2025).

Sementara itu, emas Antam ukuran 1 gram dijual Rp2.060.000 atau naik Rp17.000 dari posisi Rp2.043.000 pada perdagangan hari sebelumnya.

Lebih lanjut, Pegadaian menjual emas Antam ukuran 5 gram seharga Rp 10.062.000, ukuran 10 gram Rp20.067.000, dan ukuran 100 gram senilai Rp199.901.000.

Sementara itu Harga emas Antam ukuran 250 gram dibanderol Rp 499.476.000 dan untuk ukuran 500 gram Pegadaian membanderol Seharga Rp998.733.000.

Adapun, emas Antam berukuran besar, seperti 1.000 gram, dipasarkan Pegadaian seharga Rp 1.997.424.000.

Berikut daftar harga emas Antam di Pegadaian hari ini, Minggu, 31 Agustus 2025: