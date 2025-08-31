Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 31 Agustus 2025 Tembus Rp2.060.000

Harga emas Antam di Pegadaian pada hari ini, Minggu, 31 Agustus 2025, naik menjadi Rp2.060.000 per gram. Harga emas ukuran lain juga mengalami kenaikan.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 10:23
Share
Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Senin (20/1/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Senin (20/1/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • Harga emas Antam di Pegadaian pada 31 Agustus 2025 naik menjadi Rp2.060.000 per gram.
  • Emas Antam ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp1.082.000, naik Rp8.000 dari hari sebelumnya.
  • Harga emas Antam ukuran 1.000 gram di Pegadaian mencapai Rp1.997.424.000.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas batangan Antam di Pegadaian pada hari ini, Minggu (31/8/2025), kembali naik menjadi Rp2.060.000 juta per 1 gram.

Berdasarkan data terbaru di laman resmi Pegadaian, harga emas Antam ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1,082.000 atau naik Rp8.000 dibanding Sabtu (29/8/2025).

Sementara itu, emas Antam ukuran 1 gram dijual Rp2.060.000 atau naik Rp17.000 dari posisi Rp2.043.000 pada perdagangan hari sebelumnya.

Lebih lanjut, Pegadaian menjual emas Antam ukuran 5 gram seharga Rp 10.062.000, ukuran 10 gram Rp20.067.000, dan ukuran 100 gram senilai Rp199.901.000.

Sementara itu Harga emas Antam ukuran 250 gram dibanderol Rp 499.476.000 dan untuk ukuran 500 gram Pegadaian membanderol Seharga Rp998.733.000.

Baca Juga

Adapun, emas Antam berukuran besar, seperti 1.000 gram, dipasarkan Pegadaian seharga Rp 1.997.424.000.

Berikut daftar harga emas Antam di Pegadaian hari ini, Minggu, 31 Agustus 2025:

Ukuran Antam
0,5 gram Rp1.082.000
1 gram Rp2.060.000
2 gram Rp4.056.000
3 gram Rp6.058.000
5 gram Rp10.062.000
10 gram Rp20.067.000
25 gram Rp50.037.000
50 gram Rp99.991.000
100 gram Rp199.901.000
250 gram Rp499.476.000
500 gram Rp998.733.000
1.000 gram Rp1.997.424.000
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private
Premium
1 jam yang lalu

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
12 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Buyback LM Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus

Harga Buyback LM Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 30 Agustus Lompat Tinggi

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 30 Agustus Lompat Tinggi

Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Dibanderol Rp1.980.000 per Gram

Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Dibanderol Rp1.980.000 per Gram

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus 2025 Tembus Rp2.043.000

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus 2025 Tembus Rp2.043.000

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Melejit Hari Ini 29 Agustus 2025

Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Melejit Hari Ini 29 Agustus 2025

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 29 Agustus 2025 Tembus Rp2.022.000

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 29 Agustus 2025 Tembus Rp2.022.000

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 31 Agustus 2025 Tembus Rp2.060.000
Emas
24 menit yang lalu

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 31 Agustus 2025 Tembus Rp2.060.000

Dana Asing Keluar Deras saat Demo Memanas, Saham BBCA hingga BMRI Banyak Dilego
Bursa & Saham
52 menit yang lalu

Dana Asing Keluar Deras saat Demo Memanas, Saham BBCA hingga BMRI Banyak Dilego

PGN (PGAS) Cetak Laba Bersih Rp2,34 Triliun Semester I/2025, Turun 22%
Korporasi
1 jam yang lalu

PGN (PGAS) Cetak Laba Bersih Rp2,34 Triliun Semester I/2025, Turun 22%

Alamtri Resources (ADRO) Cetak Laba Rp2,83 Triliun Semester I/2025, Ambles 77,54%
Korporasi
2 jam yang lalu

Alamtri Resources (ADRO) Cetak Laba Rp2,83 Triliun Semester I/2025, Ambles 77,54%

BBCA hingga TLKM Jadi Top Laggards, Ini Daftar 10 Saham Penekan IHSG Pekan Ini
Bursa & Saham
3 jam yang lalu

BBCA hingga TLKM Jadi Top Laggards, Ini Daftar 10 Saham Penekan IHSG Pekan Ini

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Buyback LM Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus

2

Laba Bersih Nusantara Sawit (NSSS) Meroket 1.000% Lebih per Semester I/2025

3

Rapor Pasar Saham Negara Asean Jumat 29 Agustus, RI Jeblok Paling Dalam

4

Axiata Investment Lepas 4,76% Saham Link Net (LINK)

5

Penjualan Domestik Loyo, OBM Drilchem (OBMD) Bukukan Koreksi Laba 21,06%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

TNI Amankan Rumah Sri Mulyani Pascapenjarahan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Buyback LM Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus

2

Laba Bersih Nusantara Sawit (NSSS) Meroket 1.000% Lebih per Semester I/2025

3

Rapor Pasar Saham Negara Asean Jumat 29 Agustus, RI Jeblok Paling Dalam

4

Axiata Investment Lepas 4,76% Saham Link Net (LINK)

5

Penjualan Domestik Loyo, OBM Drilchem (OBMD) Bukukan Koreksi Laba 21,06%