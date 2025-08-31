Alamtri Resources (ADRO) Cetak Laba Rp2,83 Triliun Semester I/2025, Ambles 77,54%

Alamtri Resources (ADRO) mencatat laba bersih Rp2,83 triliun sepanjang semester I/2025, atau turun 77,54% YoY, dengan pendapatan Rp13,92 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten afiliasi Garibaldi 'Boy' Thohir PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) mencetak penurunan kinerja sepanjang Semester I/2025. ADRO membukukan laba bersih US$174,94 juta atau setara Rp2,83 triliun (kurs Jisdor Rp16.231 per dolar AS 30 Juni 2025).

Mengutip laporan keuangan per 30 Juni 2025, ADRO membukukan pendapatan usaha sebesar US$857,69 juta atau setara Rp13,92 triliun. Pendapatan ini turun dari periode yang sama tahun lalu sebesar 18,6% atau sebesar US$1,05 miliar.

Pendapatan ADRO ini tercatat dikontribusi oleh penjualan ke pihak ketiga sebesar US$234,11 juta, dan jasa pertambangan sebesar US$393,79 juta.

Turunnya pendapatan ADRO juga turut membuat beban pokok pendapatan ADRO sepanjang semester I/2025 turun 3,57% YoY menjadi US$573,42 juta, dari sebelumnya per akhir Juni 2024 sebesar US$594,63 juta.

Meski beban pokok pendapatan tersebut turun, akan tetapi laba bruto ADRO tercatat ambles hingga 38,08% YoY. Laba bruto ADRO pada paruh pertama 2025 tercatat menjadi US$284,27 juta, dari US$459,07 juta pada semester I/2024.

Alhasil, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk ADRO tergerus hingga 77,54% menjadi US$174,94 juta atau setara Rp2,83 triliun pada semester I/2025. Laba bersih ini turun secara tahunan dari periode yang sama tahun lalu sebesar US$778,77 juta atau setara Rp12,64 triliun.

Sampai akhir Juni 2025, total aset ADRO tercatat turun menjadi US$6,40 miliar, dari sebelumnya sebesar US$6,70 miliar pada akhir Desember 2024.

Meski begitu, total liabilitas ADRO tercatat naik menjadi US$1,41 miliar pada akhir semester I/2025, dari US$1,33 miliar pada akhir 2024.

Sementara itu, total ekuitas ADRO turun menjadi US$4,98 miliar pada akhir Juni 2025, dari US$5,37 miliar pada akhir Desember 2024.

Di lantai Bursa, saham ADRO terpantau turun 0,85% atau 15 poin ke level Rp1.755 per lembar pada penutupan perdagangan Jumat (29/8/2025). Dalam sebulan terakhir, saham ADRO telah terkoreksi 5,14% dan sepanjang tahun berjalan 2025, saham ADRO telah ambles 30,63%.

