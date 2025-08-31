Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PGN (PGAS) Cetak Laba Bersih Rp2,34 Triliun Semester I/2025, Turun 22%

PGN (PGAS) mencatat laba bersih Rp2,34 triliun semester I/2025, turun 22,6% YoY, meski pendapatan naik 5,37% menjadi US$1,93 miliar.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 09:27
Share
Jajaran dewan komisaris dan direksi baru PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (27/8/2025)./PGN
Jajaran dewan komisaris dan direksi baru PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (27/8/2025)./PGN
Ringkasan Berita
  • PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) mencatat laba bersih Rp2,34 triliun pada semester I/2025, turun 22,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
  • Pendapatan PGAS meningkat 5,37% YoY menjadi US$1,93 miliar, dengan kontribusi terbesar dari niaga gas bumi kepada pihak ketiga dan berelasi.
  • Total aset PGAS stagnan di US$6,41 miliar, sementara liabilitas naik 7,55% YoY menjadi US$2,95 miliar per akhir Juni 2025.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN mencatat laba bersih sebesar US$144,42 juta atau setara Rp2,34 triliun (kurs Jisdor Rp16.231 per dolar AS 30 Juni 2025) sepanjang semester I/2025. Torehan laba bersih itu turun 22,6% YoY dari posisi yang sama tahun sebelumnya di level US$186,60 juta.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025, PGN membukukan pendapatan sebesar US$1,93 miliar atau naik 5,37% year-on-year (YoY) dibandingkan posisi periode yang sama tahun sebelumnya di level US$1,83 miliar.

Pendapatan itu berasal dari transaksi dengan pihak berelasi dan pihak ketiga dengan kontribusi masing-masing sebesar US$669,40 juta miliar dan US$1,26 miliar.

Adapun, sebagian besar pendapatan berasal dari niaga gas bumi pihak ketiga dan penjualan niaga gas bumi pihak berelasi dengan nilai masing-masing US$990,05 juta dan US$358,03 juta.

Pendapatan niaga gas bumi ini mayoritas berasal dari pelanggan industri dan komersial dengan nilai mencapai US$1,32 miliar. Adapun, segmen pelanggan rumah tangga dan SPBG masing-masing mencatatkan nilai US$24,74 juta dan US$1,99 juta.

Seiring naiknya pendapatan, beban pokok perseroan pada semester I/2025 juga tercatat naik 13,02% YoY menjadi US$1,61 miliar dibandingkan akhir Juni 2024 yang sebesar US$1,43 miliar.

Baca Juga

Meski begitu, setelah dikurangi beban pokok pendapatan, PGAS mencatatkan laba bruto sebesar US$319,61 juta, turun 21,51% YoY dari posisi semester I/2025 di angka US$407,22 juta.

Alhasil, sepanjang Januari-Juni 2025, PGAS mencatatkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar US$144,42 juta atau setara Rp2,34 triliun. Laba bersih tersebut turun 22,6% YoY dibandingkan torehan semester I/2024 yang tercatat sebesar US$186,60 juta atau setara Rp3,02 triliun. Laba bersih per saham juga turun dari US$0,008 menjadi US$0,006.

Dari sisi neraca keuangan, PGAS membukukan total aset US$6,41 miliar atau stagnan dibandingkan posisi Desember 2024 senilai US$6,41 miliar. Sementara itu, total liabilitas terpantau naik 7,55% YoY ke angka US$2,95 miliar per akhir Juni 2025.

Di sisi lain, ekuitas perseroan sepanjang semester I/2025 tercatat turun menjadi US$3,46 miliar dari sebelumnya pada akhir Desember 2024 sebesar US$3,67 miliar.

Adapun, posisi kas dan setara kas akhir periode akhir Juni 2025 berada di angka US$1,51 miliar, meningkat dibandingkan posisi akhir Desember 2024 senilai US$997,31 juta.

Perusahaan Gas Negara Tbk. - TradingView
________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private
Premium
1 jam yang lalu

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
12 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Aside from PLN, Pertamina, PGN, Inpex’s Abadi Gas Set to Power Asian Markets

Aside from PLN, Pertamina, PGN, Inpex’s Abadi Gas Set to Power Asian Markets

Pertamina Group Reshuffles Board of Directors, from Elnusa (ELSA) to PGN (PGAS)

Pertamina Group Reshuffles Board of Directors, from Elnusa (ELSA) to PGN (PGAS)

Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej jadi Komisaris PGN (PGAS)

Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej jadi Komisaris PGN (PGAS)

Lo Kheng Hong Pins Hopes on 2025 PGN EGMS Results

Lo Kheng Hong Pins Hopes on 2025 PGN EGMS Results

Utak-atik Jajaran Direksi di Tubuh Grup Pertamina, dari Elnusa (ELSA) Hingga PGN (PGAS)

Utak-atik Jajaran Direksi di Tubuh Grup Pertamina, dari Elnusa (ELSA) Hingga PGN (PGAS)

Medco Energi (MEDC) Topang Defisit HGBT Industri, Sumur Gas Mulai Dangkal

Medco Energi (MEDC) Topang Defisit HGBT Industri, Sumur Gas Mulai Dangkal

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

Alamtri Resources (ADRO) Cetak Laba Rp2,83 Triliun Semester I/2025, Ambles 77,54%

Alamtri Resources (ADRO) Cetak Laba Rp2,83 Triliun Semester I/2025, Ambles 77,54%

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 31 Agustus 2025 Tembus Rp2.060.000
Emas
24 menit yang lalu

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 31 Agustus 2025 Tembus Rp2.060.000

Dana Asing Keluar Deras saat Demo Memanas, Saham BBCA hingga BMRI Banyak Dilego
Bursa & Saham
52 menit yang lalu

Dana Asing Keluar Deras saat Demo Memanas, Saham BBCA hingga BMRI Banyak Dilego

PGN (PGAS) Cetak Laba Bersih Rp2,34 Triliun Semester I/2025, Turun 22%
Korporasi
1 jam yang lalu

PGN (PGAS) Cetak Laba Bersih Rp2,34 Triliun Semester I/2025, Turun 22%

Alamtri Resources (ADRO) Cetak Laba Rp2,83 Triliun Semester I/2025, Ambles 77,54%
Korporasi
2 jam yang lalu

Alamtri Resources (ADRO) Cetak Laba Rp2,83 Triliun Semester I/2025, Ambles 77,54%

BBCA hingga TLKM Jadi Top Laggards, Ini Daftar 10 Saham Penekan IHSG Pekan Ini
Bursa & Saham
3 jam yang lalu

BBCA hingga TLKM Jadi Top Laggards, Ini Daftar 10 Saham Penekan IHSG Pekan Ini

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Buyback LM Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus

2

Laba Bersih Nusantara Sawit (NSSS) Meroket 1.000% Lebih per Semester I/2025

3

Rapor Pasar Saham Negara Asean Jumat 29 Agustus, RI Jeblok Paling Dalam

4

Axiata Investment Lepas 4,76% Saham Link Net (LINK)

5

Penjualan Domestik Loyo, OBM Drilchem (OBMD) Bukukan Koreksi Laba 21,06%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

TNI Amankan Rumah Sri Mulyani Pascapenjarahan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Buyback LM Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus

2

Laba Bersih Nusantara Sawit (NSSS) Meroket 1.000% Lebih per Semester I/2025

3

Rapor Pasar Saham Negara Asean Jumat 29 Agustus, RI Jeblok Paling Dalam

4

Axiata Investment Lepas 4,76% Saham Link Net (LINK)

5

Penjualan Domestik Loyo, OBM Drilchem (OBMD) Bukukan Koreksi Laba 21,06%