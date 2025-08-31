PGN (PGAS) Cetak Laba Bersih Rp2,34 Triliun Semester I/2025, Turun 22%

PGN (PGAS) mencatat laba bersih Rp2,34 triliun semester I/2025, turun 22,6% YoY, meski pendapatan naik 5,37% menjadi US$1,93 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN mencatat laba bersih sebesar US$144,42 juta atau setara Rp2,34 triliun (kurs Jisdor Rp16.231 per dolar AS 30 Juni 2025) sepanjang semester I/2025. Torehan laba bersih itu turun 22,6% YoY dari posisi yang sama tahun sebelumnya di level US$186,60 juta.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025, PGN membukukan pendapatan sebesar US$1,93 miliar atau naik 5,37% year-on-year (YoY) dibandingkan posisi periode yang sama tahun sebelumnya di level US$1,83 miliar.

Pendapatan itu berasal dari transaksi dengan pihak berelasi dan pihak ketiga dengan kontribusi masing-masing sebesar US$669,40 juta miliar dan US$1,26 miliar.

Adapun, sebagian besar pendapatan berasal dari niaga gas bumi pihak ketiga dan penjualan niaga gas bumi pihak berelasi dengan nilai masing-masing US$990,05 juta dan US$358,03 juta.

Pendapatan niaga gas bumi ini mayoritas berasal dari pelanggan industri dan komersial dengan nilai mencapai US$1,32 miliar. Adapun, segmen pelanggan rumah tangga dan SPBG masing-masing mencatatkan nilai US$24,74 juta dan US$1,99 juta.

Seiring naiknya pendapatan, beban pokok perseroan pada semester I/2025 juga tercatat naik 13,02% YoY menjadi US$1,61 miliar dibandingkan akhir Juni 2024 yang sebesar US$1,43 miliar.

Meski begitu, setelah dikurangi beban pokok pendapatan, PGAS mencatatkan laba bruto sebesar US$319,61 juta, turun 21,51% YoY dari posisi semester I/2025 di angka US$407,22 juta.

Alhasil, sepanjang Januari-Juni 2025, PGAS mencatatkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar US$144,42 juta atau setara Rp2,34 triliun. Laba bersih tersebut turun 22,6% YoY dibandingkan torehan semester I/2024 yang tercatat sebesar US$186,60 juta atau setara Rp3,02 triliun. Laba bersih per saham juga turun dari US$0,008 menjadi US$0,006.

Dari sisi neraca keuangan, PGAS membukukan total aset US$6,41 miliar atau stagnan dibandingkan posisi Desember 2024 senilai US$6,41 miliar. Sementara itu, total liabilitas terpantau naik 7,55% YoY ke angka US$2,95 miliar per akhir Juni 2025.

Di sisi lain, ekuitas perseroan sepanjang semester I/2025 tercatat turun menjadi US$3,46 miliar dari sebelumnya pada akhir Desember 2024 sebesar US$3,67 miliar.

Adapun, posisi kas dan setara kas akhir periode akhir Juni 2025 berada di angka US$1,51 miliar, meningkat dibandingkan posisi akhir Desember 2024 senilai US$997,31 juta.

