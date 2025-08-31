Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Adaro Minerals (ADMR) Cetak Laba Bersih Rp2,28 Triliun pada Semester I/2025

Adaro Minerals (ADMR) mencatat laba bersih Rp2,28 triliun pada semester I/2025 atau turun 43,52% secara tahunan (YoY).
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 11:31
Share
Direksi PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) usai melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Selasa (1452024). JIBIAnnisa Kurniasari Saumi.
Direksi PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) usai melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Selasa (1452024). JIBIAnnisa Kurniasari Saumi.
Ringkasan Berita
  • PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) mencatat penurunan laba bersih sebesar 43,52% menjadi US$140,49 juta atau Rp2,28 triliun pada semester I/2025.
  • Pendapatan usaha ADMR turun 26,87% menjadi US$443,94 juta, dengan kontribusi utama dari pihak berelasi dan penjualan ke pihak ketiga.
  • Total aset dan ekuitas ADMR meningkat masing-masing menjadi US$2,44 miliar dan US$1,55 miliar, meskipun laba bruto merosot 45,39%.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tambang afiliasi Garibaldi 'Boy' Thohir PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) mencatatkan penurunan kinerja sepanjang semester I/2025.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025, ADMR membukukan penurunan laba bersih menjadi US$140,49 juta atau setara Rp2,28 triliun (kurs Jisdor Rp16.231 per dolar AS 30 Juni 2025).

Adapun, ADMR membukukan pendapatan usaha sebesar US$443,94 juta atau setara Rp7,20 triliun pada enam bulan pertama 2025. Pendapatan usaha ini turun 26,87% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$607,03 juta.

Pendapatan ini dikontribusi oleh pendapatan dari pihak berelasi sebesar US$209,83 juta, dan pendapatan penjualan hasil tambang ke pihak ketiga sebesar US$234,11 juta.

Sementara itu, berdasarkan pelanggannya, pelanggan yang memiliki transaksi pendapatan lebih dari 10% dari total pendapatan usaha ADMR adalah pihak berelasi Adaro International Singapore sebesar US$88,6 juta.

Lalu pihak ketiga yaitu PT Risun Wei Shan Indonesia sebesar US$34,43 juta, dan Posco International Corporation senilai US$12,97 juta.

Baca Juga

Di sisi lain, beban pokok pendapatan ADMR turun 4,81% menjadi US$263,74 juta, dari sebelumnya pada semester I/2024 sebesar US$277,06 juta.

Meski begitu, laba bruto ADMR tercatat merosot 45,39% menjadi US$180,19 juta, dari sebelumnya per akhir Juni 2024 sebesar US$329,97 juta.

Setelah dukurangi berbagai macam yang diefisiensikan, laba bersih tahun berjalan ADMR yang dapat diattibuskin kepada pemilik entitas induk juga turun 43,52% secara tahunan menjadi US$140,49 juta atau setara Rp2,28 triliun. Laba bersih ini turun secara tahunan dari US$248,76 juta atau setara Rp4,03 triliun.

Hingga akhir semester I/2025, total aset ADMR tercatat meningkat menjadi US$2,44 miliar, dari sebelumnya sebesar US$2,07 miliar.

Adapun total liabilitas ADMR semester I/2025 juga tercatat naik menjadi US$891,42 juta dari sebelumnya sebesar US$571,3 pada akhir Desemebr 2024.

Total ekuitas ADMR juga tercatat naik menjadi US$1,55 miliar pada akhir Juni 2025, dari sebelumnya sebesar US$1,50 miliar pada akhir Desember 2024.

Adaro Minerals Indonesia Tbk - TradingView

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private
Premium
2 jam yang lalu

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
14 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Alamtri Resources (ADRO) Cetak Laba Rp2,83 Triliun Semester I/2025, Ambles 77,54%

Alamtri Resources (ADRO) Cetak Laba Rp2,83 Triliun Semester I/2025, Ambles 77,54%

Alasan Sekuritas Tetap Optimistis Terhadap Saham Adaro Andalan (AADI)

Alasan Sekuritas Tetap Optimistis Terhadap Saham Adaro Andalan (AADI)

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

IHSG Berpeluang Rebound ke 8.000 Hari Ini, Cermati Saham ADMR, BBRI & ERAA

IHSG Berpeluang Rebound ke 8.000 Hari Ini, Cermati Saham ADMR, BBRI & ERAA

ADRO, ADMR hingga AADI Buka Suara Usai Direktur Dipanggil Kejagung

ADRO, ADMR hingga AADI Buka Suara Usai Direktur Dipanggil Kejagung

PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound

PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

PGN (PGAS) Cetak Laba Bersih Rp2,34 Triliun Semester I/2025, Turun 22%

PGN (PGAS) Cetak Laba Bersih Rp2,34 Triliun Semester I/2025, Turun 22%

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga Emas Diramal Tembus US$3.600, Pasar Antisipasi Keputusan The Fed
Emas
8 menit yang lalu

Harga Emas Diramal Tembus US$3.600, Pasar Antisipasi Keputusan The Fed

BEI Undang Jurnalis di Tengah IHSG Ambruk dan Aksi Demo Ricuh, Bahas Apa?
Bursa & Saham
9 menit yang lalu

BEI Undang Jurnalis di Tengah IHSG Ambruk dan Aksi Demo Ricuh, Bahas Apa?

Adaro Minerals (ADMR) Cetak Laba Bersih Rp2,28 Triliun pada Semester I/2025
Korporasi
52 menit yang lalu

Adaro Minerals (ADMR) Cetak Laba Bersih Rp2,28 Triliun pada Semester I/2025

Rupiah Diprediksi Lanjut Koreksi Pekan Depan (1/9), Sentimen Demo Jadi Penekan Utama
Kurs
1 jam yang lalu

Rupiah Diprediksi Lanjut Koreksi Pekan Depan (1/9), Sentimen Demo Jadi Penekan Utama

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 31 Agustus 2025 Tembus Rp2.060.000
Emas
2 jam yang lalu

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 31 Agustus 2025 Tembus Rp2.060.000

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Laba Bersih Nusantara Sawit (NSSS) Meroket 1.000% Lebih per Semester I/2025

2

Rapor Pasar Saham Negara Asean Jumat 29 Agustus, RI Jeblok Paling Dalam

3

Axiata Investment Lepas 4,76% Saham Link Net (LINK)

4

BBCA hingga TLKM Jadi Top Laggards, Ini Daftar 10 Saham Penekan IHSG Pekan Ini

5

Penjualan Domestik Loyo, OBM Drilchem (OBMD) Bukukan Koreksi Laba 21,06%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

TNI Amankan Rumah Sri Mulyani Pascapenjarahan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Laba Bersih Nusantara Sawit (NSSS) Meroket 1.000% Lebih per Semester I/2025

2

Rapor Pasar Saham Negara Asean Jumat 29 Agustus, RI Jeblok Paling Dalam

3

Axiata Investment Lepas 4,76% Saham Link Net (LINK)

4

BBCA hingga TLKM Jadi Top Laggards, Ini Daftar 10 Saham Penekan IHSG Pekan Ini

5

Penjualan Domestik Loyo, OBM Drilchem (OBMD) Bukukan Koreksi Laba 21,06%