SATU Indonesia Awards Hadir di Young On Top National Conference 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Semarak energi dan percikan semangat generasi muda untuk membuat perubahan menggema di Balai Kartini, Jakarta, pada Sabtu (19/7). Dalam rangka menggaungkan serta menjaring anak-anak muda inspiratif bangsa untuk turut serta dalam program Semangat Astra Terpadu Untuk (SATU) Indonesia Awards, Astra hadir dalam Special Session Young On Top National Conference (YOTNC) 2025 dengan tema Satukan Gerak, Terus Berdampak melalui Bincang Inspiratif 16th SATU Indonesia Awards 2025 Purpose in Action: Making Change Where It Matters.

Sesi bincang inspiratif kali ini menyoroti pentingnya menciptakan perubahan melalui aksi nyata, khususnya di bidang pendidikan. Menghadirkan pembicara inspiratif yaitu Aktris dan Board of Advisors Menjadi Manusia Ariel Tatum, Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards 2022 Bidang Pendidikan Bhrisco Jordy serta Head of Brand Communications Astra Yudha Prasetya.

“Astra terus mendorong peran aktif generasi muda dalam menciptakan perubahan yang bermakna bagi masyarakat. Melalui SATU Indonesia Awards, kami ingin memberikan apresiasi sekaligus ruang tumbuh bagi generasi muda yang telah menunjukkan kontribusi nyata di berbagai bidang. Kami percaya bahwa langkah kecil yang mereka ambil hari ini akan membawa dampak besar bagi masa depan Indonesia yang berkelanjutan,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto.

Sesi diskusi yang dihadiri oleh lebih dari seribu peserta tersebut menghadirkan kisah inspiratif dari para narasumber untuk berbagi inspirasi dan pengalaman terkait isu pendidikan serta bagaimana perubahan dapat dimulai dari hal sederhana, jika dilakukan dengan ketulusan dan keberanian.

“Saya percaya, perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk mengenal dan menyembuhkan diri sendiri terlebih dahulu. Ketika kita bisa lebih sadar, jujur, dan mengenali diri kita sendiri, barulah kita bisa memberikan dampak yang tulus bagi sekitar,” ujar Aktris dan Board of Advisors Menjadi Manusia Ariel Tatum.

“Berawal dari keresahan sederhana, saya membangun Papua Future Project. Dengan project ini, bagaimana kami melihat masih banyak anak di Papua yang belum bisa membaca meski sudah duduk di bangku sekolah. Kami mulai dari hal kecil, dengan relawan dan alat belajar yang terbatas. Tapi lewat proses kolaborasi dan pembelajaran yang terus berjalan, kami percaya bahwa gerakan ini akan terus berkembang,” ujar Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards 2022 Bidang Pendidikan Bhrisco Jordy.

Sementara, dalam mendukung terwujudnya pemerataan pendidikan di Indonesia, Astra berkomitmen menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan di daerah-daerah tertinggal serta wilayah strategis yang sejalan dengan salah satu pilar kontribusi sosial berkelanjutan Astra, yaitu “Astra Untuk Indonesia Cerdas”.

Program Astra untuk Indonesia Cerdas berfokus pada peningkatan mutu sekolah (pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan pengembangan life skill), pemberian beasiswa, serta pemberian donasi sarana dan prasarana pendidikan, terutama untuk sekolah-sekolah di sekitar instalasi Grup Astra dan daerah prasejahtera lainnya.

Melalui bincang inspiratif ini, diharapkan dapat menjadi pemantik lahirnya lebih banyak lagi inisiatif dari anak muda untuk memberikan dampak bagi sekitarnya.

Untuk itu, jelang penutupan pendaftaran SATU Indonesia Awards 2025, Astra mengajak generasi muda inspiratif bangsa yang telah memberikan manfaat untuk lingkungan sekitarnya di bidang Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan, Kewirausahaan, dan Teknologi yang tersebar di seluruh Indonesia untuk turut serta dalam program SATU Indonesia Awards.

Para penerima apresiasi SATU Indonesia Awards berhak mendapatkan dana bantuan kegiatan Rp65 juta dan pembinaan kegiatan serta kesempatan untuk berkolaborasi bersama di Kampung Berseri Astra atau Desa Sejahtera Astra. Periode pendaftaran 16th SATU Indonesia Awards 2025 telah dibuka sejak 28 Februari hingga 28 Juli 2025. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat diakses melalui astra.co.id.

Semangat Astra dalam berkolaborasi bersama anak bangsa untuk hari ini dan masa depan Indonesia sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.