Indeks Bisnis-27 Parkir di Zona Merah, Saham ANTM, HEAL, BBNI Masih Cuan

Indeks Bisnis-27 turun 1,28% ke 531,67, tetapi saham ANTM, BBNI, dan BRIS tetap menguat.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi
Selasa, 26 Agustus 2025 | 16:41
Investor mencari informasi harga saham di Depok, Jawa Barat. Bisnis/Arief Hermawan P
Investor mencari informasi harga saham di Depok, Jawa Barat. Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 hari ini, Selasa (26/8/2025) ditutup pada zona merah, sejalan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang bergerak melemah. Kendati begitu, sejumlah saham seperti ANTM, BBNI hingga BRIS tetap menguat.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama Bursa dengan harian Bisnis Indonesia pada perdagangan hari ini, Selasa (26/8/2025) ditutup turun 1,28% ke 531,67. 

Indeks Bisnis-27 hari ini bergerak di rentang 528,02-538,78. Sebanyak 17 saham ditutup melemah, 8 saham ditutup di zona hijau, sedangkan 2 sisanya tidak berubah. Sebanyak 2,90 miliar saham diperjualbelikan dengan nilai transaksi Rp9,79 triliun.

Saham yang menguat hari ini adalah PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) yang naik 0,35% ke Rp2.880, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) naik 2,02% ke Rp4.540, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) naik 0,36% ke Rp2.760, dan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) naik 0,47% ke Rp1.070.

Berikutnya, PT Medikalola Hermina Tbk. (HEAL) naik 4,20% ke Rp1.735, PT Indosat Tbk. (ISAT) naik 0,97% ke Rp2.080, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) naik 3,31% ke Rp2.500, dan PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) naik 0,60% ke Rp338.

Baca Juga : Rupiah Ditutup Melemah di Rp16.298 saat Dolar AS Perkasa

Sebaliknya, beberpa saham Indeks Bisnis-27 yang ditutup melemah antara lain adalah PT United Tractors Tbk. (UNTR) turun 2,48% ke Rp24.600, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) turun 1,51% ke Rp3.260, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) turun 0,87% ke Rp1.705, PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) turun 1,29% ke Rp2.300, PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) turun 2,58% ke Rp1.320.

Selanjutnya, PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) turun 0,77% ke Rp1.290, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) turun 2,55% ke Rp7.650, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) turun 1,32% ke Rp9.375, hingga PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) yang ditutup turun 2,00% ke Rp1.225.

Sementara itu, sederet emiten bank anggota Indeks Bisnis-27 yang melemah adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) turun 0,95% ke Rp4.170, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) turun 1,01% ke Rp4.900, dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) ditutup turun 2,65% ke Rp8.250.

Baca Juga : Nilai Transaksi Saham Hari Ini Tembus Rp42 Triliun, DSSA dan AMMN Paling Jumbo

Selaras dengan Indeks Bisnis-27 yang ditutup pada zona merah, IHSG hari ini turun 0,27% atau 21,15 poin ke 7.905,76.

Sebelumnya, Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan hari ini IHSG berpeluang menguji area 8.000 kembali. Secara teknikal, level itu bisa dicapai bila IHSG bisa menembus area resistance.

"Masih terdapat peluang IHSG menguji area 8.000 kembali, di mana kami memperkirakan apabila IHSG mampu break dari area 8.008 sebagai resistance terdekatnya, maka IHSG akan menguji ke 8.025-8.102," kata Herditya kepada Bisnis, Selasa (26/8/2025).

Herditya mengatakan sentimen yang bisa menggerakkan pasar saham adalah adanya ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed pada September nanti, serta gencatan perang tarif antara AS dengan China yang menjadi angin segar bagi pasar modal.

Beberapa saham yang direkomendasikan MNC Sekuritas hari ini adalah PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), dan PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Ana Noviani

