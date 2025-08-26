Daftar 10 Besar Pemegang Saham PGAS, BPJS hingga Lo Kheng Hong Masuk

Lo Kheng Hong menjadi satu-satunya investor individu dalam 10 besar pemegang saham PGAS per Juni 2025, dengan kepemilikan 1,13%.

Bisnis.com, JAKARTA — Mengintip daftar 10 besar pemegang saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) per akhir semester I/2025.

Berdasarkan data resmi perseroan yang dikutip Selasa (26/8/2025), hanya ada satu nama investor individu di daftar 10 besar pemegang saham PGAS terbesar per akhir Juni 2025.

Lo Kheng Hong menjadi satu-satunya investor individu yang masuk dengan kepemilikan 273,78 juta atau setara dengan 1,13% per 30 Juni 2025. Kepemilikan itu menempatkannya di posisi ketujuh di atas BlackRock Inc. yang duduk di urutan kedelapan.

Jumlah saham PGAS yang dipegang oleh Lo Kheng Hong berada di atas BlackRock dengan kepemilikan 198,69 juta lembar atau setara dengan 0,82% hingga akhir periode yang sama.

Namun, jumlah saham PGAS yang dipegang oleh Lo Kheng Hong masih berada di bawah The Vanguard Group Inc. yang memiliki 368,37 juta lembar atau setara dengan 1,52% per akhir Juni 2025. Kepemilikan itu menempatkan mereka di posisi keempat.

Sebagaimana diketahui, PGN dijadwalkan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada Selasa (27/8/2025).

Dalam catatan Bisnis, PGN akan menggelar RUPSLB pada Rabu (27/8/2025) pukul 14:00 WIB. Adapun, pertemuan tersebut hanya memiliki satu mata acara yakni perubahan susunan pengurus perseroan.

Merujuk laporan keuangan PGAS dalam kuartal I/2025, perseroan membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$62,02 juta. Angka itu terpangkas 48,80% YoY dibanding laba bersih US$121,14 juta pada triwulan I/204.

Berikut daftar 10 besar pemegang saham PGN atau PGAS per akhir Juni 2025:

1 Pertamina (Persero), PT Domestic 13.809.038.755 56,96% Perseroan Terbatas 2 BPJS Ketenagakerjaan Domestic 1.126.569.100 4,65% Perseroan Terbatas 3 Panin Sekuritas Domestic 463.314.500 1,91% Perseroan Terbatas 4 Vanguard Foreign 368.379.400 1,52% Badan Usaha Asing 5 iShares Foreign 322.471.407 1,33% Badan Usaha Asing 6 Petronas Foreign 307.260.500 1,27% Badan Usaha Asing 7 Lo Kheng Hong Domestic 273.786.100 1,13% Perseorangan Indonesia 8 Blackrock Foreign 198.693.700 0,82% Badan Usaha Asing 9 Prudential Life Assurance Domestic 193.252.500 0,80% Perseroan Terbatas 10 Sucorinvest Domestic 153.773.400 0,63% Perseroan Terbatas

Sumber: PGN, diolah