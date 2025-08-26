Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Danantara Rancang Patriot Bond, Intip Instrumen Serupa yang Diterbitkan Pemerintah AS

Danantara menyiapkan penerbitan Patriot Bond sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang, yang memiliki konsep mirip Series EE Bond di Amerika Serikat.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 13:31
Share
Warga mencari informasi tentang Danantara menggunakan gawai di Jakarta, Senin (24/3/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Warga mencari informasi tentang Danantara menggunakan gawai di Jakarta, Senin (24/3/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA —Instrumen Obligasi Patriot atau Patriot Bond yang tengah dirancang oleh Danantara Indonesia disebut lazim digunakan oleh berbagai negara. Salah satunya, Amerika Serikat yang telah lebih dulu menerbitkan instrumen serupa.

Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menyatakan bahwa Patriot Bond menjadi instrumen pembiayaan strategis yang lazim digunakan di berbagai negara, seperti Jepang dan Amerika Serikat. Instrumen itu digunakan untuk memperkuat kemandirian pembiayaan nasional. 

“Skema ini membuka ruang bagi kelompok usaha nasional untuk berkontribusi pada agenda pembangunan lintas generasi, sekaligus memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Selasa (26/8/2025).

Danantara menyebut penerbitan Patriot Bond atau obligasi patriot ditujukan untuk menghimpun dana dari para pemimpin bisnis nasional. Dana hasil penerbitan nantinya akan diarahkan ke sektor-sektor produktif, termasuk transisi energi, pembukaan lapangan kerja, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.

Nantinya, Patriot Bond Danantara diarahkan sebagai sumber pendanaan jangka menengah hingga panjang untuk agenda pembangunan nasional, dengan berfokus pada transformasi ekonomi.

Di ranah global, istilah Patriot Bond sudah lebih dulu populer di Amerika Serikat. Di AS, Patriot Bond merujuk pada obligasi pemerintah dengan jenis savings bonds Seri EE and I yang diterbitkan oleh The U.S. Department of the Treasury.

Baca Juga : Danantara Bakal Tawarkan Obligasi Patriot Bond ke Pengusaha Nasional

Melansir Investopedia, Series EE Bond merupakan obligasi tabungan pemerintah AS yang tidak diperdagangkan di pasar sekunder. Instrumen itu dijamin oleh pemerintah AS dengan tenor 20 tahun hingga 30 tahun.

Series EE Bond sempat diterbitkan dengan label “Patriot Bond” sepanjang 2001 hingga 2011 karena merupakan edisi khusus anti-terorisme setelah serangan 11 September 2001.

Instrumen saving bonds pemerintah AS itu dinilai sebagai instrumen investasi yang aman dan berisiko rendah. Investasi minimum Patriot Bond AS dimulai dari US$25, sedangkan batas maksimum pembelian mencapai US$10.000 per tahun untuk tiap individu.

Untuk EE Bonds yang diterbitkan pada 1 Mei-31 Oktober 2025, pemerintah AS membayar kupon sebesar 2,7% per tahun. 

Berbeda dengan Patriot Bond ala Danantara yang ditawarkan kepada kalangan pebisnis nasional, Series EE Bond ditujukan untuk masyarakat luas, termasuk anak di bawah umur, pegawai pemerintah, dan warga negara asing yang berstatus penduduk resmi. 

Baca Juga : Kemenkeu Gelar Lelang SUN Besok (26/8), Incar Dana Rp27 Triliun

Instrumen ini juga memiliki insentif pajak, karena bunga yang diperoleh bebas dari pajak negara bagian dan daerah, meski tetap dikenakan pajak federal.

Secara historis, Patriot Bond versi AS diterbitkan untuk menggalang partisipasi warga dalam mendukung pembiayaan negara secara sukarela.

Di konteks nasional, Indonesia juga mengenal instrumen Savings Bond Ritel (SBR) yang diterbitkan oleh pemerintah. SBR adalah instrumen yang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, tetapi memiliki fasilitas early redemption.

Terbaru, pemerintah menerbitkan SBR seri SBR014T2 bertenor 2 tahun dengan kupon 6,25% per tahun dan 6,35% per tahun untuk tenor 4 tahun SBR014T4. Pemerintah menghimpun dana Rp14,91 triliun dari penerbitan SBR014. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar
Premium
32 menit yang lalu

Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar

Aksi Terbaru Haiyanto Kala Saham MDLN Meroket 56% Sebulan
Premium
1 jam yang lalu

Aksi Terbaru Haiyanto Kala Saham MDLN Meroket 56% Sebulan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Danantara Bakal Tawarkan Obligasi Patriot Bond ke Pengusaha Nasional

Danantara Bakal Tawarkan Obligasi Patriot Bond ke Pengusaha Nasional

Pandu Sjahrir Ungkap Strategi Danantara Genjot Ekonomi lewat Patriot Bond

Pandu Sjahrir Ungkap Strategi Danantara Genjot Ekonomi lewat Patriot Bond

Danantara Bakal Terbitkan Patriot Bond, Pandu Sjahrir Buka Suara

Danantara Bakal Terbitkan Patriot Bond, Pandu Sjahrir Buka Suara

Rancang Patriot Bond, Danantara Dikabarkan Bidik Dana Rp50 Triliun

Rancang Patriot Bond, Danantara Dikabarkan Bidik Dana Rp50 Triliun

Danantara SOEs Mixed Performance: ADHI, PTPP, WIKA, WSKT Face Challenges

Danantara SOEs Mixed Performance: ADHI, PTPP, WIKA, WSKT Face Challenges

Target Penerimaan Negara: Perpajakan Naik, PNBP Turun Akibat Dividen BUMN

Target Penerimaan Negara: Perpajakan Naik, PNBP Turun Akibat Dividen BUMN

Yield SBN Tenor 10 Tahun Turun ke Level 6,33%, Terendah Dalam 22 Bulan

Yield SBN Tenor 10 Tahun Turun ke Level 6,33%, Terendah Dalam 22 Bulan

Michael Widjaja Borong 3,29 Juta Saham Bumi Serpong Damai (BSDE)

Michael Widjaja Borong 3,29 Juta Saham Bumi Serpong Damai (BSDE)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Intiland (DILD) Rogoh Kas Rp250 Miliar Lunasi Sukuk Ijarah
Korporasi
14 menit yang lalu

Intiland (DILD) Rogoh Kas Rp250 Miliar Lunasi Sukuk Ijarah

Daftar 10 Besar Pemegang Saham PGAS, BPJS hingga Lo Kheng Hong Masuk
Bursa & Saham
16 menit yang lalu

Daftar 10 Besar Pemegang Saham PGAS, BPJS hingga Lo Kheng Hong Masuk

Danantara Rancang Patriot Bond, Intip Instrumen Serupa yang Diterbitkan Pemerintah AS
Obligasi & Reksadana
1 jam yang lalu

Danantara Rancang Patriot Bond, Intip Instrumen Serupa yang Diterbitkan Pemerintah AS

BCAP Hingga CLEO Masuk FTSE Micro Cap, Intip Gerak Saham Para Penghuni Baru
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

BCAP Hingga CLEO Masuk FTSE Micro Cap, Intip Gerak Saham Para Penghuni Baru

CUAN & PTRO Milik Prajogo Masuk MSCI Agustus 2025, Cek Gerak Asing Jelang Efektif Besok (27/8)
Korporasi
1 jam yang lalu

CUAN & PTRO Milik Prajogo Masuk MSCI Agustus 2025, Cek Gerak Asing Jelang Efektif Besok (27/8)

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Jajaran Komisaris dan Direksi MMLP Kompak Mundur di Tengah Proses Akuisisi oleh Grup Astra (ASII)

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

4

Perusahaan Pengelola Aset Milik Sandi & Rosan (RCAM) Incar AUM Reksa Dana Rp4 Triliun

5

10 Saham Paling Cuan Hari Ini (25/8): BBKP, LPKR, COIN Tancap Gas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

BCAP Hingga CLEO Masuk FTSE Micro Cap, Intip Gerak Saham Para Penghuni Baru

BCAP Hingga CLEO Masuk FTSE Micro Cap, Intip Gerak Saham Para Penghuni Baru

Masuk Indeks MSCI dan FTSE Large Cap, Saham Emiten Sinar Mas (DSSA) Terbang

Masuk Indeks MSCI dan FTSE Large Cap, Saham Emiten Sinar Mas (DSSA) Terbang

Bocoran Target Saham Emiten Grup Astra ASII, UNTR, AUTO Cs Usai Harga Merangkak Naik

Bocoran Target Saham Emiten Grup Astra ASII, UNTR, AUTO Cs Usai Harga Merangkak Naik

Sandiaga Uno Beri Sinyal ZAP, Misoa Story hingga Bobobox Bakal IPO

Sandiaga Uno Beri Sinyal ZAP, Misoa Story hingga Bobobox Bakal IPO

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kemenkeu Jabar Gelar Lelang 123 Aset Sitaan Senilai Rp35,69 Miliar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Jajaran Komisaris dan Direksi MMLP Kompak Mundur di Tengah Proses Akuisisi oleh Grup Astra (ASII)

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

4

Perusahaan Pengelola Aset Milik Sandi & Rosan (RCAM) Incar AUM Reksa Dana Rp4 Triliun

5

10 Saham Paling Cuan Hari Ini (25/8): BBKP, LPKR, COIN Tancap Gas