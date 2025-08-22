Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BEI Suspensi Saham Otomotif TP Rachmat (ASLC) Usai Melejit 74,63% Sebulan

BEI melakukan suspensi atas perdagangan saham otomotif TP Rachmat PT Autopedia Sukses Lestari Tbk. (ASLC) mulai sesi I perdagangan hari ini, Jumat (21/8/2025).
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 08:08
Share
Ilustrasi pengunjung melihat mobil bekas yang di pamerkan di Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ilustrasi pengunjung melihat mobil bekas yang di pamerkan di Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan suspensi perdagangan saham PT Autopedia Sukses Lestari Tbk. (ASLC) karena peningkatan harga kumulatif yang signifikan sebesar 74,63% dalam sebulan terakhir.
  • Suspensi dilakukan untuk memberikan waktu bagi pelaku pasar dalam mempertimbangkan keputusan investasi berdasarkan informasi yang ada dan sebagai langkah perlindungan bagi investor.
  • ASLC berencana menganggarkan belanja modal hingga Rp30 miliar untuk ekspansi jaringan showroom Caroline.id guna mendukung pertumbuhan penjualan mobil bekas dan meningkatkan kinerja bisnis.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan suspensi atas perdagangan saham otomotif PT Autopedia Sukses Lestari Tbk. (ASLC) mulai sesi I perdagangan hari ini, Jumat (21/8/2025).

BEI mengumumkan suspensi saham dilakukan sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham PT Autopedia Sukses Lestari Tbk. (ASLC).

"Dalam rangka cooling down dan sebagai bentuk perlindungan bagi Investor, BEI memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham ASLC pada perdagangan tanggal 21 Agustus 2025," papar pengumuman Bursa.

Penghentian sementara perdagangan emiten Grup Triputra terafiliasi konglomerat TP Rachmat tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai. Tujuannya ialah memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di saham PT Autopedia Sukses Lestari Tbk. (ASLC).

"Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan," imbuh BEI.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, harga saham ASLC terpantau melesat 17,00% atau 17 poin ke level Rp117 per lembar pada penutupan perdagangan Kamis (21/8/2025). Dalam sebulan terakhir, saham ASLC telah melonjak 74,63%, dan sepanjang tahun berjalan 2025 saham emiten otomotif itu telah naik 56%.

Baca Juga

Saham PT Autopedia Sukses Lestari Tbk. (ASLC) sebelumnya masuk radar pemantauan Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah terjadi pergerakan harga saham dan pola transaksi yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity/UMA).

Mengutip keterbukaan informasi BEI pada 19 Agustus 2025, saham BWPT mengalami peningkatan harga saham di luar kebiasaan, dan BEI pun tengah mencermati perkembangan pola transaksi saham tersebut.

"Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan di bidang pasar modal," ujar Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI Yulianto Aji Sadono dalam keterangannya.

Dia mengatakan Bursa tengah mencermati perkembangan pola transaksi saham ASLC. Selain itu, dia menghimbau para investor untuk memperhatikan jawaban manajemen ASLC atas permintaan konfirmasi Bursa.

Investor juga diminta untuk mencermati kinerja dan keterbukaan informasi ASLC. Kemudian diharapkan agar investor mengkaji kembali rencana aksi korporasi apabila ASLC belum mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS).

Adapun, informasi terakhir mengenai perusahaan tercatat adalah informasi tanggal 6 Agustus 2025 yang dipublikasikan melalui website PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) perihal laporan bulanan registrasi pemegang efek.

Autopedia Sukses Lestari Tbk. - TradingView

Anggarkan Capex Rp30 Miliar Tahun 2025

PT Autopedia Sukses Lestari Tbk. (ASLC) tengah bergeliat ekspansi untuk tahun ini. ASLC pun menganggarkan dana belanja modal (capital expenditure/capex) hingga Rp30 miliar.

Direktur Keuangan Autopedia Sukses Lestari Armeza Umar mengatakan dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan penjualan mobil bekas, ASLC terus memperluas jaringan showroom Caroline.id. Saat ini, ASLC telah memiliki 17 showroom Caroline.id.

Adapun, pada awal tahun ini, ASLC telah menambah dua showroom baru yakni di Cibubur dan Paskal, Bandung. Rencananya, ASLC akan menambah dua lagi showroom Caroline.id yang berlokasi di Bandung serta Jabodetabek.

"Capex yang disiapkan tahun ini mencapai Rp20 miliar - Rp30 miliar. Total semua untuk investasi cabang," kata Armeza dalam public expose ASLC pada Selasa (17/6/2025).

Upaya ekspansi tersebut dilakukan ASLC guna mendongkrak kinerja bisnis, termasuk pendapatan serta laba.

"Target, kami harapkan laba terus bertumbuh dengan optimum. Hasil penjualan juga kami yakini bisa bertumbuh.," ujar Armeza.

Direktur Utama Autopedia Sukses Lestari Jany Candra mengatakan ASLC memiliki sejumlah peluang dalam menggenjot kinerja bisnisnya. Perekonomian Indonesia menurutnya terus bertumbuh. Selain itu, kepemilikan mobil di Indonesia saat ini masih rendah. Pasar pun dirasa masih besar.

Akan tetapi, ASLC menghadapi sejumlah tantangan pasar. Secara jangka pendek, kondisi ekonomi global penuh dengan ketidakpastian. 

"Bagi customer, karena ketidakpastian geopolitik ini, mereka hati-hati dalam belanja. Jadinya industri otomotif menurun. Akan tetapi, kami optimistis itu hanya jangka pendek," ujar Jany.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Akuisisi Linknet (LINK) dan Manuver Surge (WIFI)
Premium
2 jam yang lalu

Sinyal Akuisisi Linknet (LINK) dan Manuver Surge (WIFI)

Target Harga Saham PGEO di Tengah Manuver Kejar Target EBT Prabowo
Premium
2 jam yang lalu

Target Harga Saham PGEO di Tengah Manuver Kejar Target EBT Prabowo

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

IHSG Dibuka Menghijau, Saham BMRI, ACST, hingga MBSS Moncer

IHSG Dibuka Menghijau, Saham BMRI, ACST, hingga MBSS Moncer

IHSG Diproyeksikan Loyo Akhir Pekan, Pantau Saham JPFA, ELSA, hingga SMDR

IHSG Diproyeksikan Loyo Akhir Pekan, Pantau Saham JPFA, ELSA, hingga SMDR

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

Meneropong Nasib Emiten Kesehatan Jelang Kenaikan Iuran BPJS 2026

Meneropong Nasib Emiten Kesehatan Jelang Kenaikan Iuran BPJS 2026

Kans Saham IDXTRANS ASSA, BIRD hingga GIAA Jaga Performa Kinclong Paruh Kedua 2025

Kans Saham IDXTRANS ASSA, BIRD hingga GIAA Jaga Performa Kinclong Paruh Kedua 2025

Autopedia (ASLC) Siap Tebar Dividen Rp12,7 Miliar dan Buyback Rp50 Miliar

Autopedia (ASLC) Siap Tebar Dividen Rp12,7 Miliar dan Buyback Rp50 Miliar

Emiten TP Rachmat (ASLC) Siapkan Capex Rp30 Miliar Tahun Ini

Emiten TP Rachmat (ASLC) Siapkan Capex Rp30 Miliar Tahun Ini

Mesin Cuan Adi Sarana Armada (ASSA) Dongkrak Kinerja 2025

Mesin Cuan Adi Sarana Armada (ASSA) Dongkrak Kinerja 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rupiah Dibuka Terdepresiasi ke Level Rp16.345,5 per Dolar AS Jelang Akhir Pekan (22/8)
Kurs
5 menit yang lalu

Rupiah Dibuka Terdepresiasi ke Level Rp16.345,5 per Dolar AS Jelang Akhir Pekan (22/8)

BNI Sekuritas Cetak Rekor MURI, Dorong Partisipasi Aktif Nasabah Ritel
Bursa & Saham
10 menit yang lalu

BNI Sekuritas Cetak Rekor MURI, Dorong Partisipasi Aktif Nasabah Ritel

IHSG Dibuka Menghijau, Saham BMRI, ACST, hingga MBSS Moncer
Bursa & Saham
13 menit yang lalu

IHSG Dibuka Menghijau, Saham BMRI, ACST, hingga MBSS Moncer

BNI Sekuritas Cetak Rekor MURI, Dorong Partisipasi AktifNasabahRitel
Bursa & Saham
10 menit yang lalu

BNI Sekuritas Cetak Rekor MURI, Dorong Partisipasi AktifNasabahRitel

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025
Kurs
22 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025
Rekomendasi
26 menit yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

4

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

5

Strategi Abadi Nusantara (PACK) Masuk ke Bisnis Nikel dengan OWK, Harga Saham ARB

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

Ardhantara Bakal Ambil Alih FUTR, Siap Kejar Kapitalisasi BREN & DSSA

Ardhantara Bakal Ambil Alih FUTR, Siap Kejar Kapitalisasi BREN & DSSA

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Saksi Bisu Kolonialisme Belanda yang Kini Jadi Destinasi Wisata Sejarah
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

4

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

5

Strategi Abadi Nusantara (PACK) Masuk ke Bisnis Nikel dengan OWK, Harga Saham ARB