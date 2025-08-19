Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Emas Turun Tipis, Pasar Menanti Pertemuan Trump-Zelensky

Harga emas turun tipis di tengah penguatan dolar AS, investor menanti hasil pertemuan Trump-Zelensky dan simposium The Fed di Jackson Hole.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 05:34
Share
Emas batangan 1 kilogram. / Bloomberg-Christopher Pike
Emas batangan 1 kilogram. / Bloomberg-Christopher Pike
Ringkasan Berita
  • Harga emas turun tipis karena investor menunggu hasil pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky serta simposium tahunan Federal Reserve di Jackson Hole.
  • Dolar AS menguat 0,3%, membuat harga emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya, sementara harga emas berjangka AS turun 0,1%.
  • Investor menantikan komentar Ketua The Fed Jerome Powell di Jackson Hole, dengan harapan adanya pemangkasan suku bunga yang dapat mempengaruhi harga emas.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas cenderung stabil seiring dengan sikap investor yang menunggu hasil pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan para pemimpin Ukraina dan Eropa, serta simposium tahunan Federal Reserve (The Fed) di Jackson Hole minggu ini.

Melansir Reuters pada Selasa (19/8/2025), harga emas di pasar spot tercatat turun tipis ke US$3.333,32 per troy ounce setelah sempat menyentuh level terendah sejak 1 Agustus di awal sesi. Sementara itu, harga emas berjangka AS untuk pengiriman Desember ditutup melemah 0,1% di level US$3.378 per troy ounce.

Dolar AS menguat 0,3%, membuat harga emas yang dihitung dalam dolar AS menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

Trump menyatakan AS akan “membantu” Eropa dalam menyediakan keamanan bagi Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina, saat dia dan Presiden Volodymyr Zelensky menggelar pertemuan mendadak di Gedung Putih untuk membahas jalan menuju perdamaian.

Para pemimpin Eropa dijadwalkan bertemu Trump kemudian di East Room Gedung Putih pada pukul 15.00 EDT (19.00 GMT), menurut pernyataan resmi Gedung Putih.

Pertemuan Trump-Zelensky terjadi setelah Trump bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat lalu, di mana kedua pemimpin sepakat mengejar kesepakatan perdamaian tanpa memberlakukan gencatan senjata.

Baca Juga

“Tidak ada reaksi signifikan pada emas terkait pertemuan Putin-Trump. Saya pikir harga akan tetap berada di kisaran ini. Titik perubahan berikutnya adalah konferensi Federal Reserve,” ujar analis Marex, Edward Meir.

Risalah rapat kebijakan The Fed pada Juli akan dirilis Rabu (20/8/2025) mendatang, menjelang konferensi tahunan di Jackson Hole, Wyoming, yang dijadwalkan 21–23 Agustus. Ketua The Fed Jerome Powell diperkirakan akan memberikan pidato pada acara tersebut.

Para investor akan memantau komentar Powell terkait prospek ekonomi. Meskipun pasar telah memperkirakan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin, ada peluang langka pemangkasan 50 basis poin yang berpotensi mendorong harga emas naik, kata Meir.

Adapun, harga emas biasanya menunjukkan kinerja kuat pada kondisi suku bunga rendah dan ketidakpastian tinggi.

Di pasar logam lainnya, harga perak spot naik 0,1% ke US$38,02 per ounce, sementara platinum turun 0,1% menjadi US$1.334,10 per ounce.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ekspansi AKRA, KIJA, DMAS, hingga DILD di Kawasan Industri
Premium
44 menit yang lalu

Ekspansi AKRA, KIJA, DMAS, hingga DILD di Kawasan Industri

Prabowo’s 2026 Efficiency Drive to Finance Free Nutritious Meals (MBG) Program
Premium
7 jam yang lalu

Prabowo’s 2026 Efficiency Drive to Finance Free Nutritious Meals (MBG) Program

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Kompaknya Vanguard & BlackRock di Merdeka Copper Gold (MDKA)

Kompaknya Vanguard & BlackRock di Merdeka Copper Gold (MDKA)

Bisnis Emas Bank Syariah RI Catatkan Kinerja Apik, Bakal Ada Pemain Baru Bullion?

Bisnis Emas Bank Syariah RI Catatkan Kinerja Apik, Bakal Ada Pemain Baru Bullion?

Tabel Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025

Tabel Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025

Para Pembeli Emas Antam yang Masih Gigit Jari Usai HUT ke-80 RI

Para Pembeli Emas Antam yang Masih Gigit Jari Usai HUT ke-80 RI

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Senin, 18 Agustus dan Besaran Pajaknya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Senin, 18 Agustus dan Besaran Pajaknya

Harga Minyak Mentah Memanas Dipicu Pertemuan Trump-Zelensky

Harga Minyak Mentah Memanas Dipicu Pertemuan Trump-Zelensky

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Wall Street Ditutup Melemah, Investor Menanti Arahan Powell di Jackson Hole
Bursa & Saham
2 menit yang lalu

Wall Street Ditutup Melemah, Investor Menanti Arahan Powell di Jackson Hole

Harga Minyak Mentah Memanas Dipicu Pertemuan Trump-Zelensky
Komoditas
7 menit yang lalu

Harga Minyak Mentah Memanas Dipicu Pertemuan Trump-Zelensky

Harga Emas Turun Tipis, Pasar Menanti Pertemuan Trump-Zelensky
Emas
11 menit yang lalu

Harga Emas Turun Tipis, Pasar Menanti Pertemuan Trump-Zelensky

Penjualan Batu Bara Bukit Asam (PTBA) ke PLN di Tengah Rencana 100% EBT ala Prabowo
Korporasi
8 jam yang lalu

Penjualan Batu Bara Bukit Asam (PTBA) ke PLN di Tengah Rencana 100% EBT ala Prabowo

Harga Bitcoin Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025 Saat Investor Ambil Untung
Komoditas
9 jam yang lalu

Harga Bitcoin Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025 Saat Investor Ambil Untung

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus Termurah Rp1.033.000

2

8 Perusahaan Antre IPO di BEI Agustus 2025, Siap Ikuti Jejak COIN & CDIA?

3

"Diet" Ketat Danantara: Siapkan 300 Merger BUMN hingga Hapus Tantiem Petinggi

4

GOTO vs Grab: Adu Profit Raksasa Teknologi Asean, Siapa Lebih Unggul?

5

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

10 Saham Syariah dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar di BEI Tengah Agustus 2025

10 Saham Syariah dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar di BEI Tengah Agustus 2025

Dilema Emiten Batu Bara: Komitmen Hijau & Ongkos Mahal Diversifikasi Bisnis

Dilema Emiten Batu Bara: Komitmen Hijau & Ongkos Mahal Diversifikasi Bisnis

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara

Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus Termurah Rp1.033.000

2

8 Perusahaan Antre IPO di BEI Agustus 2025, Siap Ikuti Jejak COIN & CDIA?

3

"Diet" Ketat Danantara: Siapkan 300 Merger BUMN hingga Hapus Tantiem Petinggi

4

GOTO vs Grab: Adu Profit Raksasa Teknologi Asean, Siapa Lebih Unggul?

5

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas