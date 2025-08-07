Bisnis Indonesia Premium
Tips Beli Emas Agar Terhindar dari Barang yang Dicurigai Palsu

Pelajari tips beli emas dari Antam, UBS, dan lainnya agar terhindar dari barang palsu. Pastikan membeli di tempat terpercaya dan periksa harga pasar.
Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 13:00
Karyawati memperlihatkan logam mulia di Butik Emas Logam Mulia Antam, Jakarta, Senin (2/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan logam mulia di Butik Emas Logam Mulia Antam, Jakarta, Senin (2/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah tips beli emas, baik Antam, UBS, Galeri24, dan yang lainnya agar Anda terhindar dari barang yang dicurigai palsu.

Emas menjadi salah satu instrumen investasi favorit. Akan tetapi, beberapa orang khawatir dengan kabar tentang emas palsu yang banyak bertebaran di media sosial.

Agar terhindar dari upaya penipuan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, ada beberapa tips membeli emas yang bisa Anda coba.

Tips Membeli Emas Agar Terhindar dari Barang Palsu

1. Beli Kantor Pusat Antam

Cara aman pertama adalah dengan membeli emas di Kantor Pusat Antam atau Butik Logam Mulia.

2. Toko emas

Beli di Toko emas terpercaya untuk menghindari pembelian emas yang dicurigai palsu.

Keuntungan lain yakni toko emas bisa memberikan uang tunai dengan cepat, tetapi harga buyback yang ditawarkan biasanya lebih rendah (sekitar 70%–80%) dan proses transaksinya relatif rumit.

3. Marketplace end-user

Anda juga bisa memanfaatkan aplikasi marketplace atau langsung menawarkan ke end-user yang dapat memberikan harga jual lebih tinggi.

Tapi pastikan Anda berhati-hati ketika membeli emas dari end-user. Pastikan jika orang tersebut terpercaya.

4. Pegadaian

Anda juga bisa membeli emas di Pegadaian. Harga di Pegadaian memang lebih mahal daripada di Butik Antam, namun logam mulia yang Anda beli terjamin.

5. Toko Resmi

Tips lainnya adalah dengan membeli emas di toko resmi. Misalnya Lotus Archi, maka belilah di konter Lotus Archi. Begitu juga dengan emas UBS dan yang lainnya.

Itulah cara beli emas agar terhindar dari barang yang dicurigai palsu.

 

Penulis : Hesti Puji Lestari
Editor : Hesti Puji Lestari

