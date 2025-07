Resmi Listing Hari Ini, IPO Trimitra Trans Persada (BLOG) Oversubscribed 31,65 Kali

Bisnis.com, JAKARTA — PT Trimitra Trans Persada Tbk. (BLOG) akan resmi listing perdana dengan melepas 563,24 juta saham atau persisnya 563.247.900. lembar saham, setara 5.632.479 lot pada hari ini, Kamis (10/7/2025).

Pada penawaran umum, berdasarkan fixed allotment atau penjatahan pasti, saham Trimitra Trans Persada mengalami total kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 31,65 kali.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia yang dikutip Rabu (9/7/2025), total pesanan saham BLOG mencapai 17,82 miliar saham atau tepatnya 17.827.799.300 lembar saham, dari rencana 563,24 juta saham atau setara 16,67% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah penawaran umum perdana.

Adapun Trimitra Trans Persada, perusahaan logistik terintegrasi yang terafiliasi dengan konglomerat Djoko Susanto itu telah mematok harga initial public offering (IPO) Rp250 per saham sehingga perseroan meraup dana segar maksimal senilai Rp140,81 miliar.

Sebelumnya, BLOG telah merampungkan proses penawaran awal (bookbuilding) yang berlangsung pada 23-25 Juni 2025. Dalam bookbuilding, harga saham IPO BLOG ditawarkan dalam kisaran Rp240–Rp270 per saham.

"Berdasarkan hasil penawaran awal, harga penawaran ditetapkan sebesar Rp250 per saham," tulis manajemen BLOG.

Harga tersebut mempertimbangkan faktor lain, seperti data dan informasi mengenai perseroan, termasuk kinerja, prospek usaha, hingga industri di bidang logistik. Faktor lain yang turut dipertimbangkan yaitu tingkat permintaan calon investor, kinerja keuangan perseroan, status perkembangan terkini, dan kinerja saham dari perusahaan-perusahaan lain di industri sejenis di pasar sekunder.

Metode valuasi yang secara umum dapat digunakan antara lain adalah price to earning per share (PER) dan price to book value (PBV), yaitu metode valuasi dengan pendekatan market relative.

Harga penawaran IPO BLOG yang dipatok sebesar Rp250 per saham mencerminkan PER sekitar 5,8 kali dan PBV sekitar 1,2 kali.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam penawaran umum perdana saham ini adalah PT BCA Sekuritas dengan skema full commitment.

Chief Innovation Officer B-LOG Gerry Ardian menjelaskan seluruh dana hasil IPO, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk dua keperluan utama.

Pertama, sekitar 67% digunakan sebagai tambahan setoran modal ke PT Simpan Sini Aja (SSA), entitas anak. Dana ini selanjutnya dimanfaatkan SSA untuk pembangunan tiga gudang pendingin di Kabupaten Tangerang, Pontianak, dan Makassar.

“Ketiga gudang itu memiliki spesifikasi serupa, dengan ruang penyimpanan bersuhu ruang, dingin, dan beku. Kapasitas penyimpanan dirancang antara 750 hingga 3.000 pallet position,” jelasnya dalam siaran pers, Kamis (3/7/2025).

Sisa dana sekitar 33% digunakan untuk membeli sekitar 75 hingga 100 unit kendaraan. Spesifikasi kendaraan berupa light truck dengan karoseri tipe cold and dry, dengan harga per unit berkisar Rp500 juta hingga Rp750 juta.

“Pembelian kendaraan ini termasuk dalam rencana ekspansi bisnis untuk mendukung operasional dan kebutuhan pelanggan," lanjut Gerry Ardian.

Hingga Desember 2024, BLOG meraih pendapatan sebesar Rp1,08 triliun atau tumbuh 12% dibandingkan 2023. Laba bersih mencapai Rp111,86 miliar, dengan marjin laba bersih 10%. Perseroan juga mencatatkan posisi kas akhir tahun sebesar Rp29 miliar.

BLOG memiliki komitmen untuk membagikan dividen tunai dengan rasio maksimal 50% dari laba bersih mulai tahun buku 2025, dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan dan persetujuan RUPS.

Sebelum IPO, Trimitra Trans tercatat telah membagikan dividen sebesar Rp25,29 miliar pada 2022, Rp30,01 miliar pada 2023, dan Rp99,99 miliar pada 2024.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.