IHSG Berpeluang Rebound ke 8.000 Hari Ini, Cermati Saham ADMR, BBRI & ERAA

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang rebound menguji level 8.025-8.102 pada perdagangan Rabu (20/8/2025). Saham ADMR, BBRI hingga ERAA turut masuk radar rekomendasi analis hari ini.

Tim Analis MNC Sekuritas mencatat IHSG ditutup melemah 0,45% ke level 7.862 pada perdagangan Selasa (19/8/2025), yang masih didominasi oleh tekanan jual, area koreksi minimal sudah tercapai. MNC perkirakan, posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave 1 dari wave (3) pada label hitam.

“Hal tersebut berarti, masih terdapat ruang IHSG menguat menguji 8.025-8.102, namun demikian tetap cermati akan adanya koreksi jangka pendek ke rentang 7.815-7.831.,” tulis Tim Riset MNC Sekuritas, Rabu (20/8/2025).

Untuk perdagangan hari ini, MNC Sekuritas memproyeksikan level support IHSG berada di 7.800 dan 7.680, sedangkan level resistance di 8.008 dan 8.103. Saham-saham yang masuk dalam radar rekomendasi mencakup ADMR, BBRI, BKSL, dan ERAA.

ADMR - Spec Buy

Saham ADMR menguat 0,50% ke 1,015 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Selama ADMR masih mampu berada di atas 1,010 sebagai stoplossnya, maka posisi ADMR saat ini sedang berada pada bagian dari wave (iv) dari wave [c] dari wave B.

Spec Buy: 990-1,010

Target Price: 1,025, 1,040

Stoploss: below 975

BBRI - Buy on Weakness

Saham BBRI terkoreksi 1,94% ke 4,040 dan disertai dengan munculnya tekanan jual. Kami perkirakan, posisi BBRI saat ini sedang berada pada bagian dari wave iv dari wave (c) dari wave [b].

Buy on Weakness: 3,930-4,040

Target Price: 4,160, 4,210

Stoploss: below 3,900

BKSL - Spec Buy

Saham BKSL bergerak flat ke 148 disertai dengan munculnya volume pembelian. Selama masih mampu berada di atas 146 sebagai stoplossnya, maka posisi BKSL saat ini sedang berada di awal wave [v] dari wave 5.

Spec Buy: 147-148

Target Price: 161, 175

Stoploss: below 146

ERAA - Buy on Weakness

Saham ERAA menguat 1,33% ke 458 dan masih didominasi oleh volume pembelian. Kami perkirakan, posisi ERAA saat ini sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave C dari wave (B).

Buy on Weakness: 434-448

Target Price: 470, 494

Stoploss: below 418

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.