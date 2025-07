Rupiah Akhir Pekan Dibuka Loyo ke Level Rp16.223 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka melemah 0,17% ke level Rp16.223 pada perdagangan akhir pekan, Jumat (4/7/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke level Rp16.223 pada perdagangan akhir pekan, Jumat (4/7/2025). Rupiah dibuka melemah saat sejumlah mata uang di Asia berkinerja beragam.

Mengutip Bloomberg, pukul 09.21 WIB, rupiah dibuka melemah ke level Rp16.223 per dolar AS atau terkoreksi 0,17%. Adapun indeks dolar AS turut melemah 0,11% ke 97,07.

Sementara itu, mata uang Asia lainnya seperti yen Jepang menguat 0,14%, dolar Hong Kong menguat 0,01%, won Korea Selatan melemah 0,03%, dolar Singapura menguat 0,02%, dan dolar Taiwan menguat 0,03% terhadap dolar AS.

Lalu peso Filipina melemah 0,47%, rupee India menguat 0,46%, yuan China menguat 0,05%, ringgit Malaysia melemah 0,32%, dan baht Thailand melemah 0,09%.

Melansir Reuters, penguatan dolar AS pada hari ini sejalan dengan aksi Presiden Donald Trump meloloskan rancangan undang-undang pemotongan pajak andalannya dan tekanan meningkat pada negara-negara untuk mengamankan kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat.

Greenback menguat dari posisi terendah multi-tahun terhadap euro dan pound Inggris yang dicapai sebelumnya pekan ini, setelah data pekerjaan AS yang lebih kuat dari perkiraan menunda waktu potensi pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve.

Adapun, Dewan Perwakilan Rakyat AS meloloskan "One, Big, Beautiful Bill" Trump yang berisi pengeluaran dan pemotongan pajak. RUU ini diperkirakan akan menambah $3,4 triliun pada utang negara yang saat ini mencapai $36,2 triliun.

Dengan ditutupnya AS untuk Hari Kemerdekaan, perhatian beralih ke tenggat waktu Trump pada 9 Juli, di mana tarif besar-besaran akan diberlakukan pada negara-negara seperti Jepang yang belum mengamankan perjanjian perdagangan.

"Dinamika ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan fiskal dan stabilitas pasar obligasi," kata Kyle Rodda, analis pasar keuangan senior di Capital.com, merujuk pada pengesahan RUU tersebut.

"Namun, untuk saat ini, risiko-risiko tersebut diabaikan karena pasar merangkul tanda-tanda ketahanan pasar tenaga kerja dan harapan untuk kesepakatan perdagangan AS lebih lanjut."

Trump mengatakan AS akan mulai mengirim surat kepada negara-negara pada hari Jumat yang merinci tarif yang akan mereka hadapi, sebuah perubahan dari janji sebelumnya untuk membuat kesepakatan individual.

Terhadap yen, dolar diperdagangkan pada 144,69 yen, turun 0,2% dari akhir hari perdagangan AS ketika melonjak 0,8%. Euro naik 0,1% menjadi $1,1769, sementara poundsterling diperdagangkan pada $1,3668, naik 0,1%. Dolar Australia mencapai $0,6577, naik 0,1% di awal perdagangan.

Laporan ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja AS yang diawasi ketat pada hari Kamis menunjukkan bahwa nonfarm payrolls meningkat 147.000 pekerjaan pada bulan Juni, jauh di atas perkiraan ekonom dalam jajak pendapat Reuters yang memprediksi kenaikan 110.000.

Ekspektasi pasar bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan Juli naik menjadi probabilitas 95,3%, naik dari 76,2% sebelumnya, menurut alat Fedwatch CME. Ekonom terus memperkirakan The Fed tidak akan mulai memangkas suku bunga lagi hingga September atau bahkan lebih lambat.