IPO Chandra Daya Investasi (CDIA) Oversubscribed, Permintaan Tembus Rp30 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA — Aksi penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) dikabarkan meraih antusiasme tinggi dari calon investor.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, aksi korporasi yang berlangsung sejak Rabu (2/7/2025) ini sudah mencatatkan kelebihan permintaan atau oversubscribed lebih dari 400 kali.

“Permintaannya luar biasa, sudah lebih Rp30 triliun dan sekarang sudah oversubscribed lebih dari 400 kali dengan alokasi kira-kira 1% saat ini,” ujar sumber Bisnis yang mengetahui informasi tersebut, Kamis (3/7/2025).

Dia menyatakan bahwa permintaan itu kemungkinan besar akan bertambah mengingat proses penawaran umum IPO dari entitas Grup Barito Pacific milik Prajogo Pangestu ini masih berlangsung hingga 7 Juli 2025.

Sebagaimana diketahui, penawaran umum saham CDIA ditawarkan sebesar Rp190 per saham dengan total saham yang dilepas mencapai 124.829.375 lot atau setara dengn 12,48 miliar saham. Artinya, potensi dana IPO yang akan diraih perusahaan anak usaha PT Chandra Asri Pacifit Tbk. (TPIA) ini mencapai Rp2,37 triliun.

Founder & CIO Stockwise Andry hakim menuturkan bahwa CDIA merupakan salah satu calon emiten yang paling ditunggu pelaku pasar lantaran dinilai memiliki peluang besar untuk mencatatkan kenaikan signifikan.



Proyeksi itu tidak terlepas dari saham-saham IPO terafiliasi Prajogo Pangestu, seperti PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) yang sempat mencatatkan lonjakan setelah resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Maret 2023.



“Kalau lihat historisnya, saham CUAN dulu IPO di Rp200 dan sempat naik sampai Rp10.000. Jadi, potensi seperti itu bukan hal mustahil untuk CDIA,” ujar Andry beberapa waktu lalu.

Andry menyatakan bahwa reputasi Prajogo Pangestu sebagai tokoh utama dalam grup tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan pasar terhadap prospek jangka panjang CDIA yang bergerak di sektor infrastruktur.



“Dari CDIA itu kebetulan pemiliknya sudah kompeten. Kalau dilihat saham-sahamnya dari semua IPO selalu naik, dari BREN [PT Barito Renewables Energy Tbk.] CUAN, dan semua sahamnya rata-rata meningkat,” pungkasnya.



Dia pun memproyeksikan saham CDIA bisa mencapai level Rp1.000 dalam jangka 1–2 tahun dengan catatan kondisi makroekonomi dan pasar saham mendukung.



Dari sisi valuasi, CDIA memiliki price to earnings ratio (PER) di kisaran 39—44 kali. Angka tersebut dinilai masih kompetitif, mengingat rerata PER industri sejenis mencapai 99—100 kali. Selain itu, prospek kenaikan pendapatan juga dinilai menjanjikan.



Melansir prospektus CDIA, dana hasil IPO akan digunakan perusahaan untuk untuk memperkuat bisnis utama di sektor logistik serta kepelabuhanan dan penyimpanan.



Dana sekitar Rp871,76 miliar akan dialokasikan untuk mendukung ekspansi bisnis logistik, melalui penyertaan modal kepada entitas anak perseroan yang selanjutnya digunakan untuk pembelian kapal serta membiayai operasional.



Sementara itu, sekitar Rp1,5 triliun akan dialokasikan perseroan untuk pengembangan sektor kepelabuhanan dan penyimpanan, khususnya membangun fasilitas tangki penyimpanan, jaringan pipa ethylene serta fasilitas pendukung lainnya.



Investasi tersebut bertujuan memperkuat infrastruktur rantai pasok industri hilir yang memerlukan sistem logistik cair dan gas yang efisien dan berstandar tinggi.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.