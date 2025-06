Gudang Garam (GGRM) Tebar Dividen Rp962,04 Miliar, Cek Jadwalnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten produsen rokok, PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) memutuskan pembagian dividen senilai Rp962,04 miliar kepada para pemegang sahamnya.

Keputusan itu diambil setelah perseroan rampung melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu (25/6/2025). GGRm kembali menebar dividen setelah absen pada tahun buku 2023.

Dengan demikian, dividen GGRM dari laba bersih 2024 setara dengan Rp500 per saham. Nilai itu setara dengan 98% dari laba per saham GGRM pada 2024 sebesar Rp510 per saham.

Meski demikian, jumlah dividen ini menyusut signifikan dibandingkan dengan pembagian dividen sebelumnya. Secara historis, GGRM menebar dividen sebesar Rp2.600 per saham pada tahun buku 2017, 2018, dan 2020.

Selanjutnya, dividen GGRM menyusut menjadi Rp2.250 per saham pada tahun buku 2021 dan Rp1.200 per saham pada tahun buku 2022.

Secara bersamaan, GGRM mencatatkan pendapatan yang merosot ke level terendah sejak 5 tahun terakhir. GGRM tercatat membukukan pendapatan bersih sebesar Rp114,47 triliun pada 2020, Rp124,88 triliun pada 2021, Rp124,68 triliun pada 2022, Rp118,95 triliun pada 2023, dan Rp98,65 triliun pada 2024.

Di satu sisi, torehan laba bersih GGRM juga turut menyusut 81,58% ke Rp980,8 miliar pada 2024 dari Rp5,32 triliun pada 2023. Nilai laba bersih GGRM pada 2024 tercatat menjadi yang paling rendah dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp7,64 triliun pada 2020, Rp5,6 triliun pada 2021, Rp2,77 triliun pada 2022, dan Rp5,32 triliun pada 2023.

Nantinya, dividen tahun buku 2024 akan dibagikan kepada para pemegang saham pada 23 Juli 2025. Mayoritas dividen itu masuk ke kantong PT Suryaduta Investama sebagai pemegang saham pengendali GGRM dengan kepemilikan 69,29%. Selain itu, kepulan dividen GGRM juga dinikmati oleh Juni Setiawati Wonowidjojo dan Susilo Wonowidjojo.

Berikut jadwal pembagian dividen GGRM: