Target Terbaru IHSG dari JP Morgan, Saham Emas dan Konsumer jadi Favorit

Bisnis.com, JAKARTA — JP Morgan memberikan target terbaru bagi indeks harga saham gabungan (IHSG). Saham sektor konsumer dan emas menjadi sektor favorit JP Morgan tahun ini.

Executive Director, Head of Indonesia Research & Strategy JP Morgan Indonesia Henry Wibowo mengatakan dalam waktu 12 bulan ke depan, JP Morgan melihat IHSG akan bergerak pada rentang 6.500-7.500.

“Range-nya cukup besar. Kenapa? Karena ada geopolitik, adanya market volatility saat ini,” kata Henry ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Dia melanjutkan, sektor favorit JP Morgan saat ini adalah sektor konsumer dan sektor yang berhubungan dengan emas.

“Sektor tambang yang berhubungan dengan emas itu kami suka,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam insight-nya, Head of Global Commodities Strategy JP Morgan Natasha Kaneva memperkirakan harga rata-rata emas akan mencapai US$3.675 per ons pada kuartal terakhir 2025, dan naik mendekati US$4.000 per ons pada kuartal II/2026.

Perkiraan kenaikan harga emas ini, menurutnya, diakibatkan oleh resesi dan risiko perdagangan dan tarif yang terus berlanjut.

Sebagai informasi, pada akhir tahun lalu JP Morgan memasang target IHSG pada level 7.900 untuk 2025. JP Morgan menilai pada 2025 akan menjadi tahun transisi bagi Indonesia, karena akan memasuki rezim administrasi baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Di sisi lain, JP Morgan memandang peningkatan ketidakpastian global akibat terpilihnya Donald Trump mendatangkan tantangan bagi Indonesia.

JP Morgan juga pada akhir tahun lalu memberikan base-case indeks target untuk IHSG pada level 7.900 untuk 2025. Skenario bullish untuk IHSG menurut JP Morgan ada pada level 8.400, dengan bear case pada level 6.600 untuk 2025.