Seberapa Banyak Emas yang Ada di Bumi?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Emas adalah logam berat dan salah satu unsur paling langka di Bumi, terbentuk di luar angkasa saat bintang neutron bertabrakan. Namun, seberapa banyak emas yang ada di dunia saat ini?

Dilansir dari livescience, secara keseluruhan, estimasi Survei Geologi AS (USGS) dan World Gold Council menunjukkan bahwa ada antara 277.000 dan 299.000 ton (251.000 hingga 271.000 metrik ton) emas dalam objek manusia dan endapan kerak bumi yang diketahui. Namun ada banyak ketidakpastian dalam angka itu.

Terlebih lagi, sebagian besar emas di Bumi tidak berada dalam endapan terkonsentrasi atau beredar di atas tanah. Bercak-bercak kecil dan bongkahan emas yang tidak layak diekstraksi terdapat di seluruh kerak bumi, dan partikel-partikel tersebut tersebar luas di air laut dan batuan beku, menurut University of California, Berkeley.

Konsentrasi emas di kerak bumi sekitar 4 bagian per miliar, atau 0,004 gram per metrik ton, jadi semua partikel di kerak bumi jika digabungkan kemungkinan beratnya sekitar 441 juta ton (400 juta metrik ton), menurut The Royal Mint.

Menurut para ahli, jumlah emas di kerak bumi sangat kecil dibandingkan dengan jumlah yang terkunci di inti planet, yang menurut para ahli geologi menyimpan 99% emas dunia cukup untuk melapisi planet ini dengan lapisan setebal 1,6 kaki (0,5 m).

Ketika Bumi terbentuk, sebagian besar emas yang tersedia tenggelam ke inti planet karena kepadatannya, kata Chris Voisey, seorang ahli geologi endapan bijih dan peneliti di Universitas Monash di Australia, kepada Live Science melalui email.

"Pertimbangkan bahwa 99,5% massa Bumi terbentuk ketika benda-benda masih cair dan dapat dibedakan berdasarkan kepadatannya (jadi, emas akan tenggelam ke inti),. Sisanya 0,5% mendarat kemudian di planet ini selama "Late Heavy Bombardment," periode antara 4,1 miliar dan 3,8 miliar tahun yang lalu ketika Bumi dihantam keras oleh meteorit. 0,5% itu mengandung emas yang ditemukan oleh ahli geologi dan penjelajah sumber daya di bebatuan dan terkonsentrasi sebagai endapan bijih saat ini," kata Voisey.

Emas dalam fraksi kecil massa Bumi ini tidak tenggelam ke inti karena planet tersebut telah membentuk kerak padat saat mencapai planet tersebut, kata Voisey. "Banyak logam mulia Bumi yang membentuk endapan bijih diyakini bersumber dari peristiwa ini, karena tidak terkunci di inti besi-nikel," katanya.

Sejak Late Heavy Bombardment, jumlah emas di Bumi tidak banyak berubah dengan masukan dari luar angkasa. Pengiriman emas melalui meteorit "kurang lebih dapat diabaikan," kata Voisey, dan emas yang sudah ada di Bumi "hanya dipindahkan oleh proses geologi yang dapat membentuk endapan bijih."

Mengingat begitu banyak emas Bumi berada di inti dan konsentrasinya sangat bervariasi di kerak, Voisey mengatakan dia "sangat meragukan" bahwa para peneliti dapat mengukur secara akurat semua emas di planet tersebut. Juga "mustahil" untuk menentukan dengan tepat berapa banyak emas yang belum ditemukan manusia, katanya.

Survei Geologi AS (USGS) memperkirakan bahwa sepanjang sejarah, manusia telah mengekstraksi sekitar 206.000 ton (187.000 metrik ton) emas dari bebatuan dan sungai, dengan sebagian besar emas yang ditambang dan diproduksi saat ini digunakan untuk membuat perhiasan.

Perkiraan ini jauh lebih kecil daripada yang diberikan oleh World Gold Council, yang menyatakan bahwa 238.391 ton (216.265 metrik ton) emas telah ditambang hingga saat ini jumlah yang dapat dimasukkan ke dalam kubus berukuran sekitar 72 kaki (22 meter) di setiap sisinya.

Sekitar 45% dari emas ini telah digunakan untuk membuat perhiasan, 22% disimpan dalam koleksi sebagai emas batangan dan koin, dan 17% disimpan di bank sentral, catat dewan.

Manusia telah menambang sebagian besar emas yang dapat diekstraksi secara ekonomis dari kerak Bumi, tetapi masih ada cadangan yang tersisa.

Dalam laporan Ringkasan Komoditas Mineral USGS terbaru untuk emas, lembaga tersebut menemukan bahwa masih ada sekitar 70.550 ton (64.000 metrik ton) emas yang masih tersimpan dalam endapan yang layak secara ekonomi di seluruh dunia.

Negara-negara dengan cadangan emas terbesar yang belum dimanfaatkan adalah Rusia, Australia, dan Afrika Selatan, menurut laporan tersebut, tetapi Tiongkok mengekstraksi dan membawa lebih banyak emas ke pasar daripada negara lain mana pun pada tahun 2024.

Para ahli membedakan antara cadangan, atau bagian dari endapan bijih yang dapat diekstraksi secara ekonomis, dan sumber daya, yang merupakan endapan bijih yang kurang diketahui dan diyakini oleh para peneliti dan perusahaan secara geologis. Menurut World Gold Council, yang mengambil datanya dari konsultan penelitian Metals Focus, cadangan emas global berjumlah 60.370 ton (54.770 metrik ton), sementara sumber daya emas diperkirakan berbobot sekitar 145.626 ton (132.110 metrik ton).