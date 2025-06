Investor Siap-Siap, 20 Emiten Cum Dividen Hari Ini, Ada MYOR, ERAA hingga TBIG

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Sedikitnya 20 emiten di pasar modal menjadwalkan cum dividen pada hari ini, Rabu (18/6/2025). Emiten-emiten tersebut termasuk di antaranya ERAA, MYOR hingga TBIG.

Tanggal cum dividen merupakan batas akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen. Untuk berhak memperoleh dividen, investor perlu membeli saham tersebut paling lambat pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sebanyak 20 emiten menetapkan jadwal cum dividen tahun buku 2024 pada hari ini.

Beberapa emiten besar yang masuk daftar cum dividen hari ini antara lain PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA), PT Mayora Indah Tbk. (MYOR), hingga PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG).

MYOR tercatat akan membagikan dividen senilai Rp1,22 triliun atau Rp55 per saham. Direktur Mayora Indah, Wardhana Atmadja, menyebut bahwa pembagian dividen tersebut setara dengan 40% dari laba bersih tahun buku 2024.

“Dividen yang diputuskan pada RUPST adalah sebesar Rp1,22 triliun atau sebesar Rp55 per saham, sekitar 40% dari laba perusahaan di tahun 2024,” ujarnya dalam paparan publik daring baru-baru ini.

Sementara itu, ERAA akan menyalurkan dividen senilai Rp299,88 miliar atau Rp19 per saham. Keputusan ini disetujui dalam RUPST yang digelar Selasa (10/6/2025).

“Keputusannya Rp19 per saham. Kami sudah umumkan, semoga memberikan imbal balik ke pemegang saham," ujar Hasan Aula, Wakil Direktur Utama ERAA, dalam public expose.

TBIG juga tak ketinggalan dengan membagikan dividen final sebesar Rp529,3 miliar atau Rp23,73 per saham. Nilai ini merupakan bagian dari total dividen tunai tahun buku 2024 sebesar Rp1,08 triliun, yang 80,01% berasal dari laba bersih perusahaan.

“Sebesar Rp560 miliar sudah dibagikan sebagai dividen interim pada 27 Desember 2024. Sisanya akan didistribusikan pada 10 Juli 2025 kepada pemegang saham yang tercatat pada 20 Juni 2025,” kata Direktur dan Corporate Secretary TBIG, Helmy Yusman Santoso.

Dari daftar hari ini, PT Metropolitan Kentjana Tbk. (MKPI)—pengelola Pondok Indah Mall—mencatat nilai dividen per saham terbesar, yakni Rp728 per lembar, dengan total distribusi sebesar Rp690,28 miliar. Keputusan ini diambil dalam RUPST pada 10 Juni 2025, dari laba bersih tahun 2024 sebesar Rp985,66 miliar.

“Dibagikan sebagai dividen tunai senilai Rp728 per saham atau Rp690,28 miliar,” tulis manajemen MKPI dalam keterbukaan informasi.

Berikut daftar emiten yang bakal cum dividen hari ini beserta besaran dividennya: