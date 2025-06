GOTO Ungkap Nama Calon Komisaris dan Direksi Baru Jelang RUPSLB

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) memaparkan usulan nama-nama calon direksi dan komisaris perseroan yang akan diajukan dalam RUPSLB pada Rabu (18/6/2025).

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), GOTO meminta persetujuan atas pengunduran diri Garibaldi ‘Boy’ Thohir sebagai Komisaris perseroan, Nila Marita Indreswari sebagai Direktur, Thomas Kristian Husted sebagai Wakil Direktur Utama, dan Pablo Malay sebagai Direktur perseroan.

Sebagai tindak lanjut atas pengunduran diri tersebut, GOTO mengusulkan sejumlah nama untuk mengisi kursi direksi dan komisaris yang kosong.

Dalam RUPSLB tersebut, GOTO mengusulkan pengangkatan Pablo Malay sebagai Komisaris perseroan. Dengan demikian, Malay akan menduduki kursi Komisaris GOTO yang dilepas oleh Boy Thohir.

Selanjutnya, GOTO mengusulkan pengangkatan lima nama direksi baru, yaitu Sudhansu Raheja, R.A. Koesoemohadiani, Wuzhen (William) Xiong, Monica Lynn Mulyanto, dan Ade Mulyana sebagai Direktur perseroan.

Saat ini, Raheja menjabat sebagai Head of Consumer Payments GoPay, Koesoemohadiani sebagai Head of Corporate Secretary GOTO, Xiong sebagai Group Chief Technology Officer GOTO, Monica menjabat sebagai Group Chief Human Resources Officer GOTO, dan Ade sebagai Chief of PPGR & Corporate Affairs GOTO.

GOTO juga mengusulkan pengalihan tugas dan wewenang Catherine Hindra Sutjahyo dari posisi Direktur menjadi Wakil Direktur Utama perseroan.

Apabila mendapat lampu hijau dari pemegang saham dalam RUPSLB, berikut susunan dewan komisaris dan direksi GOTO.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Agus D.W. Martowardojo

Komisaris: Winato Kartono

Komisaris: Wishnutama Kusubandio

Komisaris: Pablo Malay

Komisaris Independen: John A. Prasetio

Komisaris Independen: Dirk Van den Berghe

Komisaris Independen: Marjorie Tiu Lao



Direksi