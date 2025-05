Investor Siap-Siap, Dividen INDY, GEMS, hingga JSMR Cair Awal Juni Ini

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten menjadwalkan pembayaran dividen pada awal Juni 2025 ini. Emiten-emiten tersebut mulai dari emiten tambang INDY, Grup Sinarmas GEMS, hingga emiten pelat merah JSMR.

Melansir data RTI Infokom, sebanyak 13 emiten menjadwalkan pembayaran dividen ke pemegang sahamnya pada pekan pertama Juni 2025.

Emiten tambang PT Indika Energy Tbk. (INDY) yang membagikan dividen final sebesar US$0,00097 per saham atau setara dengan US$5,04 juta akan membayarkan dividen ke pemegang sahamnya pada 4 Juni 2025.

Pada hari yang sama, PT Segar Kumala Indonesia Tbk. (BUAH) juga akan mengirimkan dividen ke rekening pemegang saham, dengan nilai Rp21 per saham. Pengelola Plaza Indonesia, PT Plaza Indonesia Realty Tbk. (PLIN) juga akan membagikan dividen sebesar Rp96 per saham pada 4 Juni 2025.

Pada hari selanjutnya, 5 Juni 2025, sebanyak 10 emiten akan menebar dividen ke pemegang sahamnya. Emiten-emiten tersebut seperti JSMR, MKAP, MLPT, PSGO, JATI, LTLS, PPRI, BLES, GEMS, dan SGER.

Emiten pelat merah PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) akan menebar dividen sebesar Rp156,22 per saham ke investornya. Selain itu, dividen dari emiten batu bara Grup Sinarmas PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) juga akan dibagikan pada 5 Juni 2025, dengan besaran US$0,0187 per saham atau setara dengan Rp309,15 per saham.

Emiten selanjutnya yang menebar dividen adalah PT Multipolar Technology Tbk. (MLPT). Emiten Grup Lippo ini akan membagikan dividen final sebesar Rp86 per saham ke pemegang sahamnya.

Lalu produsen bahan kimia PT Lautan Luas Tbk. (LTLS) juga akan membagikan dividen final sebesar Rp45 per saham ke pemegang sahamnya pada hari yang sama.

Kemudian PPRI akan membayar dividen sebesar Rp1,05 per saham, BLES sebesar Rp3,6 per saham, SGER sebanyak Rp9 per saham, MKAP sejumlah Rp3 per saham, JATI sebesar Rp0,4 per saham, serta PSGO dengan dividen sebesar Rp8 per saham.

Dividen dari saham-saham tersebut akan dibagikan pada Kamis, 5 Juni 2025.