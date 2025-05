Investor Siap Cuan! 9 Emiten Cum Dividen Pekan Depan, Ada SIDO, ULTJ & INDY

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten di pasar modal, seperti PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO), PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. (ULTJ), hingga PT Indika Energy Tbk. (INDY) menjadwalkan cum dividen pada pekan depan, pada 14-15 Mei 2025.

Tanggal cum dividen merupakan batas akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen. Untuk berhak memperoleh dividen, investor perlu membeli saham tersebut paling lambat pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Berdasarkan data KSEI yang dihimpun Bisnis, sebanyak 9 emiten menetapkan jadwal cum dividen tahun buku 2024 pada pekan depan.

Adapun pada Rabu (14/5/2025), terdapat 6 emiten yang menjadwalkan cum dividen, di antaranya PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO), PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk. (MKAP), PT Multipolar Technology Tbk. (MLPT), PT Segar Kumala Indonesia Tbk. (BUAH), PT Superkrane Mitra Utama Tbk. (SKRN) dan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. (ULTJ).

SIDO akan membagikan dividen sebesar Rp630 miliar dari laba bersih perseroan pada tahun buku 2024. Nantinya, pemegang saham akan mendapatkan dividen Rp21 per saham.

Sementara itu, ULTJ akan membagikan dividen Rp467,91 miliar, dan nantinya para pemegang saham akan mendapatkan dividen Rp45 per saham. Lalu, BUAH akan membagikan dividen Rp21 miliar, dan nantinya para pemegang saham akan mendapatkan dividen Rp21 per saham.

MKAP akan membagikan dividen sebesar Rp9,75 miliar, dan nantinya para pemegang saham akan mendapatkan dividen Rp3 per saham. Lalu, MLPT akan membagikan dividen sebesar Rp161,25 miliar, dan nantinya pemegang saham akan mendapatkan dividen Rp86 per saham.

Selanjutnya, SKRN akan membagikan dividen sebesar Rp284,71 miliar dan nantinya para pemegang saham akan mendapatkan dividen Rp40 per saham.

Lebih lanjut pada keesokan harinya, Kamis (15/5/2025), giliran cum dividen untuk PT Indika Energy Tbk. (INDY), PT Superior Prima Sukses Tbk. (BLES), dan PT Sumber Global Energy Tbk. (SGER).

INDY akan membagikan dividen sebesar US$5,04 juta dan nantinya para pemegang saham akan mendapatkan dividen US$0,00097 per saham.

Sementara itu, BLES akan membagikan dividen Rp32 triliun, dan nantinya para pemegang saham akan mendapatkan dividen Rp3,6 per saham.

Kemudian, SGER akan membagikan dividen Rp140,28 triliun, dan nantinya para pemegang saham akan mendapatkan dividen Rp9 per saham.

Berikut Daftar Cum Dividen Emiten Periode 14 dan 15 Mei 2025:

Rabu 14 Mei 2025:

PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) Rp21 per Saham

PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk. (MKAP) Rp3 per Saham

PT Multipolar Technology Tbk. (MLPT) Rp86 per Saham

PT Segar Kumala Indonesia Tbk. (BUAH) Rp21 per Saham

PT Superkrane Mitra Utama Tbk. (SKRN) Rp40 per Saham

PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. (ULTJ) Rp45 per Saham

Kamis 15 Mei 2025: