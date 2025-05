TBS Energi Utama (TOBA) Tetapkan Kurs Dividen, Investor Terima Rp20,24 per Saham

PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) menetapkan kurs dividen Rp16.533 per dolar AS. Investor pun akan mendapat dividen senilai Rp20,24 per saham.