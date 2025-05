Intra Golflink (GOLF) Rampungkan Proyek Hunian di Bali, Serah Terima Unit Tahun Ini

PT Intra Golflink Resorts Tbk. (GOLF) mengumumkan telah merampungkan proyek hunian The Links Golf Villa dan renovasi kantor di Bali.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Intra Golflink Resorts Tbk. (GOLF) melalui anak usahanya PT New Kuta Golf and Ocean View mengumukan telah merampungkan proyek hunian The Links Golf Villa Bali. Perseroan berkomitmen akan segera melakukan serah terima unit kepada konsumen pada tahun ini.

Direktur Utama PT New Kuta Golf and Ocean View sekaligus Direktur Utama GOLF Dwi Febri Astuti, mengatakan pencapaian ini didukung oleh manajemen proyek yang solid, kolaborasi dengan mitra kontraktor, vendor, serta dukungan tim pembangunan di lapangan.

"Kami memahami bahwa kepercayaan customer adalah fondasi utama dalam industri properti. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk tidak hanya memenuhi, tetapi melebihi ekspektasi mereka," katanya dalam keterangan resmi, Senin (5/5/2025).

The Links Golf Villa Bali merupakan bagian dari kawasan hunian yang memiliki akses langsung ke lapangan golf Championship.

Adapun dengan rampungnya proyek tersebut, proses serah terima unit kepada konsumen kini direncanakan akan dilakukan pada November 2025, lebih awal dari jadwal sebelumnya pada April 2026.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, PT New Kuta Golf and Ocean View juga menggelar seremoni topping off untuk menandai selesainya tahap akhir struktur bangunan renovasi perluasan locker dan kantor operasional yang berlokasi di kawasan Pecatu Indah Resort Bali, pada Selasa (29/4/2025).

Renovasi perluasan locker dan kantor ini merupakan bagian dari upaya New Kuta Golf dalam meningkatkan fasilitas dan pelayanan kepada para member dan golfer.

Dwi mengatakan bahwa proyek ini diharapkan dapat memberikan suasana baru dengan berbagai fasilitas baru yang akan diberikan, yaitu, jumlah 360 loker, sauna, whirpool, lounge, musala, klinik, dan shower room yang lebih banyak, sehingga dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para tamu.

“Momentum ini bukan hanya menandai selesainya tahap struktural, tetapi juga komitmen kami untuk terus bertumbuh dan memberikan yang terbaik bagi komunitas golf di Indonesia, khususnya di Bali,” ujarnya.

Kemudian, renovasi perluasan loker dan kantor ini dijadwalkan rampung sepenuhnya pada September 2025 dan siap memberikan wajah baru bagi operasional dan layanan klub golf di Bali.

