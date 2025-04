Astra Otoparts (AUTO) Tebar Dividen Rp915,74 Miliar dari Laba Bersih 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Astra Otoparts Tbk. (AUTO) sepakat membagikan total dividen tunai tahun buku 2024 sebesar Rp915,74 miliar, atau sekitar 45% dari laba bersih tahun lalu.

Pembagian dividen tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilaksanakan pada Selasa (29/4/2025).

Pada mata acara rapat pertama, pemegang saham menyetujui dan menerima baik laporan tahunan untuk tahun buku 2024, termasuk mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris AUTO, serta mengesahkan laporan keuangan konsolidasian AUTO untuk tahun buku 2024.

Laporan keuangan AUTO telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

“Pada mata acara kedua, pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih AUTO untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp2,03 triliun, dan menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp915,74 miliar atau kurang lebih 45% dari laba bersih 2024,” kata Presiden Direktur Astra Otoparts Hamdhani Dzulkarnaen Salim dalam keterangan resmi, Selasa (29/4/2025)

Dividen tunai AUTO tersebut setara Rp190 per saham. Rinciannya dividen interim sebesar Rp274,72 miliar atau sebesar Rp57 per saham yang telah dibayarkan pada 24 Oktober 2024, dan sisanya sebesar Rp641,02 miliar atau sebesar Rp133 per saham.

Sesuai rencana, sisa dividen akan dibayarkan pada 28 Mei 2025 kepada pemegang saham AUTO yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada 14 Mei 2025.

Pada mata acara ketiga RUPST, pemegang saham menyetujui pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris AUTO untuk masa jabatan sejak ditutupnya RUPST tahun 2025 sampai dengan penutupan RUPST tahun 2027.

Susunan Anggota Dewan Komisaris AUTO:

Gidion Hasan sebagai Presiden Komisaris

Bambang Widjanarko E.S. sebagai Komisaris Independen

Agus Tjahajana Wirakusumah sebagai Komisaris Independen

Bambang Trisulo sebagai Komisaris Independen

Gunawan Geniusahardja sebagai Komisaris

Sudirman Maman Rusdi sebagai Komisaris

Thomas Junaidi Alim W. sebagai Komisaris

Susunan Anggota Direksi AUTO:

Hamdhani Dzulkarnaen Salim sebagai Presiden Direktur

Yusak Kristian Solaeman sebagai Wakil Presiden Direktur

Tujuh Martogi Siahaan sebagai Direktur

Ronny Kusgianta sebagai Direktur

Sophie Handili sebagai Direktur

Abun Gunawan sebagai Direktur

Prihatanto Agung L. sebagai Direktur

Andi Gunanto sebagai Direktur

Pada mata acara keempat, AUTO juga menetapkan hononarium serta tunjangan dewan komisaris dan direksi perseroan.

"Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium maksimum sejumlah Rp4.327.154.000,- gross per tahun yang dibayarkan sebanyak 13 kali dalam satu tahun, mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan RUPST tahun 2026," kata Hamdhani.

Selain itu, lanjut Hamdhani, RUPST juga memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.