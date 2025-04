Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 21 April 2025

09:16 WIB

Rupiah Dibuka Menguat 0,43%

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan awal pekan ini, Senin (21/4/2025) ke level Rp16.803,5 per dolar AS. Sementara indeks dolar AS telah melorot.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,43% atau 73 poin ke level Rp16.803,5 pada pukul 09.10 WIB. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau turun 0,65% ke level 98,58.

Sama seperti rupiah, sejumlah mata uang Asia mengalami penguatan. Yen Jepang misalnya menguat 0,79%, dolar Singapura menguat 0,41%, dolar Taiwan menguat 0,25%, peso Filipina menguat 0,27%, dan won Korea Selatan menguat 0,23%.

Selain itu, ringgit Malaysia menguat 0,38%, rupee India menguat 0,36%, serta yuan China menguat 0,09% terhadap dolar AS.