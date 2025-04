Arah Tarif Trump Tak Pasti, Harga Emas Makin Bersinar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas terpantau naik seiring dengan meningkatnya permintaan yang didorong kegelisahan investor karena rencana tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tidak pasti, serta pelemahan kurs dolar AS.

Melansir Reuters pada Rabu (16/4/2025), harga emas di pasar spot naik 0,6% menjadi US$3.230,18 per ounce. Harga emas batangan mencapai rekor tertinggi US$3.245,42 pada Senin (14/4/2025) lalu. Adapun, harga emas berjangka AS naik 0,4% pada level US$3.240,40 per ounce.

"Para pedagang menunggu perkembangan fundamental utama berikutnya untuk mendorong pasar emas, tetapi grafiknya tetap bullish. Masih ada permintaan untuk aset safe haven," kata Jim Wyckoff, analis senior di Kitco Metals.

Pengajuan Federal Register pada Senin menunjukkan bahwa pemerintah AS sedang memajukan penyelidikan terhadap impor farmasi dan semikonduktor dalam upaya untuk mengenakan tarif.

Trump mengatakan pada Minggu (13/4/2025), dirinya akan mengumumkan tarif impor semikonduktor selama pekan depan.

Harga emas, aset safe haven selama masa ketidakpastian politik dan keuangan, telah meningkat lebih dari 23% sejauh ini pada tahun 2025 dan mencapai beberapa rekor tertinggi.

"Kenaikan harga emas juga sebagian sejalan dengan pelemahan dolar yang berkelanjutan, yang menunjukkan erosi bertahap status mata uang AS sebagai aset yang aman - emas kemungkinan akan menjadi alternatif bagi banyak investor USD," kata Commerzbank dalam sebuah catatan.

Laporan Commerzbank menambahkan, prospek kebijakan moneter jangka pendek memberikan dukungan lebih lanjut untuk harga emas.

Sementara itu, dolar AS mendekati level terendah dalam 3 tahun terhadap mata uang lainnya, membuat emas lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya.

Pasar keuangan memperkirakan Federal Reserve akan melanjutkan pemotongan suku bunga pada bulan Juni setelah berhenti pada bulan Januari, dan mengurangi suku bunga kebijakannya sebesar 100 basis poin tahun ini.

Investor kini menunggu komentar dari Ketua Fed Jerome Powell, yang dijadwalkan untuk berbicara pada Rabu waktu setempat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang jalur suku bunga.