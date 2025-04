Wall Street Menguat Akhir Pekan Tersengat Komentar The Fed yang Tenangkan Pasar

Wall Street menguat pada perdagangan akhir pekan, Jumat (11/4/2025) tersengat komentar pejabat The Fed yang menengkan pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa saham di Wall Street, New York menutup ditutup menguat pada perdagangan akhir pekan, Jumat (11/4/2025), setelah sempat melalui minggu yang penuh gejolak akibat kekacauan perang dagang multi-front Presiden AS Donald Trump.

Mengutip Reuters, Sabtu (12/4/2025), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 1,56% atau 619,05 poin ke 40.212,71, indeks S&P 500 juga menguat 1,81% atau 95,31 poin ke 5.363,36, dan Nasdaq melejit 2,06% atau 337,15 poin ke 16.724,46.

Ketiga indeks utama AS tersebut mengakhiri sesi dengan kenaikan tajam setelah jaminan dari Presiden Federal Reserve Boston Susan Collins bahwa Fed siap untuk menjaga pasar keuangan tetap berfungsi jika diperlukan.

Ketiga indeks membukukan keuntungan dari penutupan Jumat lalu. Saham-saham berfluktuasi sepanjang minggu oleh penangguhan tarif pada barang-barang Eropa dan eskalasi perang dagang antara AS dan China.

S&P 500 dan Dow membukukan persentase kenaikan mingguan terbesar sejak November 2023, sementara Nasdaq mencatat kenaikan persentase mingguan terbesar sejak November 2022.

"Investor berada di tengah tarik menarik ini dan mencari beberapa tanda positif bahwa ketidakpastian yang benar-benar mengganggu pasar akan mereda," kata Greg Bassuk, Chief Executive Officer di AXS Investments di New York.

"Ketidakpastian dan volatilitas adalah narasi investor baru," Bassuk menambahkan. "Tabel sudah siap untuk lebih banyak volatilitas di masa mendatang dan perjalanan naik turun minggu ini bisa jadi hanya bayangan untuk apa yang akan terjadi."

Beijing membalas kenaikan tarif terbaru Trump ke tingkat efektif 145%. Perang dagang telah menyebabkan perubahan pasar intraday yang liar dan mendorong ekspektasi inflasi jangka pendek konsumen ke level terpanas sejak 1981.

Periode pelaporan kuartal pertama dari emiten perbangkan dimulai dengan awal yang solid. JPMorgan Chase (JPM.N), Morgan Stanley (MS.N) dan Wells Fargo (WFC.N), semuanya melaporkan laba yang lebih baik dari perkiraan, tetapi peringatan tentang potensi perlambatan ekonomi karena sengketa perdagangan meredam antusiasme terhadap sektor tersebut.

Analis saat ini memperkirakan pertumbuhan laba agregat S&P 500 sebesar 8,0% untuk tiga bulan pertama tahun ini, kurang optimis dibandingkan pertumbuhan 12,2% yang diprediksi pada awal kuartal, menurut data LSEG.

Data ekonomi memberikan bukti lebih lanjut bahwa inflasi terus mereda, dengan indeks Harga Produsen Departemen Tenaga Kerja secara tak terduga turun sebesar 0,4% bulan lalu.

Namun, dalam laporan terpisah, sentimen konsumen semakin memburuk. Ekspektasi inflasi satu tahun melonjak hingga 6,7%, level tertinggi sejak 1981.

Selain jaminan Collins, Presiden Federal Reserve New York John Williams mengatakan ekonomi AS tidak memasuki periode inflasi tinggi dan pertumbuhan rendah, dan Federal Reserve AS akan bertindak untuk menjaga agar apa yang disebut "stagflasi" tetap terkendali.

Ke-11 sektor utama dalam S&P 500 terakhir berada di wilayah positif, dengan material (.SPLRCM) dan teknologi (.SPLRCT) menikmati persentase kenaikan terbesar.

Dalam catatan kepada klien, Citi mengatakan pihaknya kini memperkirakan S&P 500 akan mencapai 5.800 pada akhir tahun, turun dari target sebelumnya sebesar 6.500. Citi mengutip tarif dan tanda-tanda ekonomi yang melambat.

Jumlah saham yang naik melebihi jumlah saham yang turun dengan rasio 2,47 banding 1 di NYSE. Ada 60 harga tertinggi baru dan 341 harga terendah baru di NYSE.

Di Nasdaq, 2.948 saham naik dan 1.467 saham turun karena jumlah saham yang naik melebihi jumlah saham yang turun dengan rasio 2,01 banding 1.

S&P 500 membukukan satu harga tertinggi baru dalam 52 minggu dan 5 harga terendah baru sementara Nasdaq Composite mencatat 21 harga tertinggi baru dan 147 harga terendah baru.

Volume di bursa saham AS adalah 19,19 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 18,74 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir.