Wall Street Kebakaran Imbas Kebijakan Tarif, Trump: Waktu yang Tepat untuk Beli

Presiden AS Donald Trump meminta kepada seluruh warganya untuk tetap tenang dan terus berinvestasi pada pasar saham saat kebijakan tarifnya resmi diberlakukan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta kepada seluruh warganya untuk tetap tenang dan terus berinvestasi pada pasar saham saat kebijakan tarif timbal baliknya yang luas mulai resmi diberlakukan pada Rabu, (9/4/2025).

"Ini Waktu yang Tepat untuk Membeli," kata Trump dalam sebuah posting di situs media sosialnya sebagaimana dikutip dari Bloomberg, Rabu (9/4/2025).

Trump juga mendorong para pengikutnya untuk "Tenang" dan menambahkan prediksinya bahwa "semuanya akan berjalan dengan baik."

"AS akan menjadi lebih besar dan lebih baik dari sebelumnya," tambahnya.

Saat presiden Trump memposting, pasar saham AS di Wall Street pada perdagangan Rabu (9/4) mulai menunjukkan reli, dengan Dow Jones Industrial Average, S&P 500 Index berubah positif dan Nasdaq 100 menambah keuntungan.

Trump juga menyoroti penampilan Jamie Dimon dari JP Morgan Chase & Co. di Fox Business pada hari Rabu pagi, mencatat bahwa kepala bank tersebut memuji gagasan untuk memperbaiki tarif dan perdagangan. Trump tidak mengomentari prediksi Dimon, dalam wawancara yang sama, bahwa resesi adalah "kemungkinan hasil" dari langkah tarif Trump.

Trump dan pejabat pemerintahan lainnya sebagian besar meremehkan intrik pasar menyusul keputusan untuk menaikkan tarif ke level tertinggi dalam satu abad, dengan alasan upaya tersebut akan merevitalisasi manufaktur dalam negeri dan bahwa rancangan undang-undang pemotongan pajak yang akan datang dari presiden akan membantu menumbuhkan ekonomi.

"Selama empat dekade terakhir, pada dasarnya sejak saya memulai karier di Wall Street, Wall Street telah tumbuh lebih kaya daripada sebelumnya, dan dapat terus tumbuh dan berjalan dengan baik, tetapi untuk empat tahun ke depan," kata Menteri Keuangan Scott Bessent pada hari Rabu (9/4) di American Bankers Association's Washington Summit.

"Agenda Trump difokuskan pada Main Street. Sekarang giliran Main Street untuk mempekerjakan pekerja. Sekarang giliran Main Street untuk mendorong investasi, dan sekarang giliran Main Street untuk memulihkan Impian Amerika," katanya.

Namun, S&P 500 turun lebih dari 14% dan Nasdaq telah turun lebih dari 19% sejak awal tahun, menggarisbawahi tantangan yang dihadapi pemerintahan saat berupaya merombak sistem perdagangan internasional.

Negosiasi dengan mitra termasuk Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan India diperkirakan akan dimulai dalam beberapa hari mendatang, dengan Trump mengumbar prospek pengurangan atau penghapusan tarif sebagai imbalan atas konsesi perdagangan dan regulasi dari mitra dagang. Namun, negara-negara lain — termasuk, yang paling menonjol, China — telah menanggapi tarif Trump dengan mengenakan pungutan balasan yang sepadan pada ekspor AS.

Peter Tchir, kepala strategi makro di Academy Securities, mengatakan komentar Trump dapat "dibaca sebagai tanda kepercayaan" karena dapat menunjukkan "dia memperhatikan pasar." Namun, Tchir juga mendesak agar berhati-hati.

"Saya perlu melihat beberapa detail, orang-orang di pemerintahan telah mengatakan bahwa kita tidak akan mengalami resesi tetapi mereka tidak melakukan apa pun untuk mengatasinya," kata Tchir.

Sebagai infromasi, Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal balik kepada negara-negara yang dianggap merugikan AS. Merujuk pernyataan resmi Trump di situs resmi Gedung Putih AS, alasan pemberlakuan tarif impor bea masuk perdagangan itu adalah kurangnya timbal balik dalam hubungan dagang antara AS dengan negara-negara mitranya.

Kemudian, faktor perbedaan tarif dan hambatan non-tarif, serta kebijakan ekonomi negara mitra dagang AS yang dinilai menekan dan upah konsumsi dalam negeri, dipandang sebagai ancaman yang tidak biasa terhadap ketahanan ekonomi negara adidaya itu.

Melalui kebijakan itu, Trump menetapkan tarif impor sebesar 10% untuk semua negara, sedangkan negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS menghadapi tarif lebih besar.

“Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih, melansir Reuters pada Kamis (3/4/2025).

Mengutip data Bloomberg Economics, sebanyak 15 negara menjadi penyumbang defisit neraca perdagangan terbesar dengan AS. China menempati posisi pertama dengan total nilai defisit mencapai US$295 miliar pada 2024.

Posisi selanjutnya ditempati oleh Meksiko yakni sebesar US$172 miliar, diikuti Vietnam US$123 miliar, Irlandia US$87 miliar, Jerman US$85 miliar, dan Taiwan US$74 miliar.

Jepang menyumbang defisit terhadap neraca perdagangan AS sebesar US$68 miliar, Korea Selatan US$66 miliar, Kanada US$64 miliar, dan India US$46 miliar.

Kemudian, Thailand menyumbang defisit US$46 miliar, Italia US$44 miliar, Swiss US$38 miliar, Malaysia US$25 miliar, dan Indonesia US$18 miliar.

Kendati begitu, tak semua negara penyumbang defisit terbesar diganjar tarif tinggi oleh Trump. Hanya Vietnam yang diketahui masuk dalam daftar negara penyumbang defisit neraca dagang AS terbesar, dan turut diganjar dengan tarif bea impor jumbo oleh Trump.

Adapun, tarif yang dikenakan ke Vietnam adalah 46%, menjadikannya sebagai negara terbesar kelima yang dikenakan tarif jumbo oleh Trump. Posisi pertama ditempati Lesotho yakni 50%, diikuti Kamboja 49%, Laos 48%, dan Madagaskar 47%.

Sementara itu, China dikenakan tarif sebesar 34%, Uni Eropa 20%, Bangladesh 37%, Thailand 36%, serta Taiwan dan Indonesia 32%.